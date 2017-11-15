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Полтриллиона гривен – примерно в такую цифру оценили эксперты Национальной академии наук Украины экологический и производственный ущерб, который нанесен Украине в результате конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Хищническое использование природных ресурсов, а также частые техногенные аварии приводят к ухудшению экологической ситуации на неподконтрольной территории, говорят они. Украина должна через международные инстанции взыскать с России потери, но для этого пока в государстве ничего не делается, считают эксперты.

По предварительным подсчетам, в результате боевых действий ущерб экологии Украины оценивается в 200 миллиардов гривен. А в 300 миллиардов оцениваются утраты производственного потенциала. Такие цифры привел эксперт Института природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины Дмитрий Клиновой. Чтобы выплатить этот ущерб, России не хватит ее золотого запаса, шутит эксперт. Но ситуация становится все более критической с каждым днем, поскольку Украина не может повлиять на то, как группировки «ЛНР» и «ДНР» обращаются с природой на неподконтрольной части Донбасса. Очень часто производственные ущербы становятся причиной экологических катастроф. Например, затопление шахт приводит к загрязнению почв, обрушению домов и порче питьевой воды.

Затопление шахт на Донбассе может негативно сказаться и на деоккупированной территории Донецкой о Луганской областей, и даже на экологической ситуации в Запорожской и Днепропетровской областях

«Основные экологические проблемы – это хищническое использование природно-рекреационных ресурсов Крыма. Во-вторых, это использование ископаемых богатств на Донбассе. Кроме этого, это совершенно неконтролируемая ситуация. Затопление шахт на Донбассе может негативно сказаться и на деоккупированной территории Донецкой о Луганской областей, и даже на экологической ситуации в Запорожской и Днепропетровской областях», – говорит Клиновой.

Взрывы загрязнили землю на Донбассе тяжелыми металлами – ОБСЕ

Было отобрано 20 проб грунта. Наши исследования показали, что есть значительные превышения нормы

В местах боевых действий выгорают леса, уничтожаются заповедники, гибнут редкие виды животных. Кроме того, от взрывов боеприпасов земля и вода загрязняются тяжелыми металлами, например, это стронций и ванадий. Распадаться они будут десятки лет. Такие результаты приводят эксперты-экологи общественной организации «Экология-право-человек». Экологическое загрязнение на Донбассе подтвердили и полевые исследования ОБСЕ, рассказала эксперт международной миссии по программам анализа окружающей среды Ирина Лорик: «Было отобрано 20 проб грунта – 10 фоновых и 10 контрольных. Контрольные отбирались непосредственно в местах пострадавших от вооруженного конфликта. Фоновые отбирались на расстоянии не больше одного километра от взрывов со схожим типом грунта. Наши исследования показали, что есть значительные превышения нормы».

Украина должна оформлять иски против России за экологический вред – Борис Бабин

Украинские госструктуры ничего не делают для того, чтобы набрать доказательную базу экологического вреда России и отправить иски в международные инстанции, считает представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. Хотя набирать и оформлять базу вполне реально, особенно в Крыму, где экология разрушается открыто.

«В Крыму идет неконтролируемая добыча базовых природных ресурсов – это песок, известь. Неконтролируемая добыча биоресурсов Азовского и Черного морей. Идет загрязнение нефтепродуктами, застройка заповедников на южном берегу Крыма. Влияет на экологию строительство Керченского моста и трассы «Таврида». Влияет на экологию незаконная деятельность российских военных», – рассказывает Бабин.

Экологи считают, что в Украине необходимо представительство ООН по защите окружающей среды, это поможет отслеживать и доказывать разрушения Россией украинской экологии.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)