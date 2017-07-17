Жебрівський сподівається на міжнародну підтримку щодо захисту довкілля на непідконтрольній Україні частині Донбасу

Голова військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Жебрівський висловив сподівання на участь міжнародної спільноти у захисті довкілля на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Про це він написав у Facebook за результатами зустрічі із заступником голови моніторингової місії ОБСЄ Александром Гуґом.

«Вкотре акцентував увагу представників місії на екологічних небезпеках, які на Донеччину несе війна. Звернув увагу, що українська сторона позбавлена можливості моніторити та впливати на екологічну ситуацію на окупованій території, а відтак у цьому питанні можемо розраховувати лише на підтримку міжнародної спільноти», – зазначив Жебрівський.

Від квітня 2014 року після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.