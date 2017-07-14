(Друкуємо мовою оригіналу)

Как восстановить утраченный на неподконтрольной территории украинский паспорт? Почему треть респондентов на востоке и юге в равной степени обвинили в войне Россию и Киев? И что означают для жителей Донбасса европейские ценности? Эти темы волновали слушателей Радио Донбасс.Реалии на этой неделе.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти частей Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О восстеновлении украинского паспорта

Слушатель, Луганск: «У моего товарища украли паспорт (на неподконтрольной территории – ред.) Он хочет получить украинский паспорт. А говорят, что в данный момент его нельзя получить. Объясните, пожалуйста, как ему можно получить украинский паспорт?»

Донбасс.Реалии выяснили, как это сделать, в следующем материале.

О природе пророссийских взглядов на Донбассе

Те, кто ориентируется на Россию, – мало знают о России. Просто они заражены советской пропагандой

​Василий: «Население Донбасса – это очень хорошие люди, в большинстве своём. Но есть и такие, которые ещё тёмные и не понимают, что для них Украина. Что Украина демократичная страна, миролюбивая, что у неё большое будущее. А те, кто ориентируется на Россию, – мало знают о России. Просто они заражены советской пропагандой в своё время. А вот что с ними делать? К тем, кто взял в руки оружие, нужно поступать по Криминальному кодексу Украины. А вот остальным нужно разъяснять. И по радио говорить о позитивных изменениях в стране: строятся спортивные площадки, завозятся тренажёры, всё больше людей ведут здоровый образ жизни. Не нужно людей накручивать».

О результатах опроса, где треть населения юга и востока обвинила в войне Киев

То, что было на Майдане – это наше внутреннее дело. А Россия просто влезла

​Альберт, Авдеевка: «Я с самого начала наблюдал за событиями на Майдане. И я помню циничное заявление Медведева, что они не будут вмешиваться во внутренние дела Украины. То, что было на Майдане – это наше внутреннее дело. А Россия просто влезла. Она по сути на нас напала».

Сергей, Краматорск: «Мне кажется, что люди винят Украину не в том, что она начала войну, а винят украинское правительство в том, что они пустили эту ситуацию на самотёк. Непонятно, чем это дело закончится. То ли это война, то ли не война. Порошенко всё время говорит о каких-то минских договорённостях, но никто не знает толком, как это всё разрулить. В этом люди и винят украинское правительство».

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Валерий: «Я считаю, что пока наши правители через свою шкуру не прочувствуют, что делается на Донбассе, до тех пор толку не будет. Только так они могут почувствовать. А пока убивают других сыновей, они никогда этого не почувствуют».

О том, почему Россия и ОРДЛО сводят европейские ценности к гомосексуализму

Почему-то они вбили себе в себе в голову, что им католицизм навяжут вместо православия. Для меня европейские ценности – это толлерантность и демократия

​Слушатель, Донецкая область: «К сожалению, особенно у сепаратистки настроенных людей, хоть на той стороне, хоть у нас, единственная «ценность», которую они знают – гомосексуализм. Они же больше ничего не знают. А ещё почему-то они вбили себе в себе в голову, что им католицизм навяжут вместо православия. Для меня европейские ценности – это толлерантность и демократия. А не то, что у нас – каждая власть меняет Конституцию, как хочет».

С одной стороны, там православие, с другой – Советский Союз. Пусть они вспомнят, что в СССР говорилось о православии

​Сергей, Славянск: «Хотел бы обратить внимание на мешанину в головах так называемых деятелей «ДНР» и «ЛНР». С одной стороны, там православие, с другой – Советский Союз. Пусть они вспомнят, что в СССР говорилось о православии. Там же официальной идеологией был атеизм. А теперь Путину хочется политического долголетия, потому и противопоставляются европейские ценности «русскому миру»: как это они будут уходит от власти, это же в европейских традициях».

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)