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Потерял, испортил, украли или отобрали: есть масса способов лишиться паспорта гражданина Украины на неподконтрольной территории, а вот как его вернуть? К Донбасс.Реалии обращаются слушатели с вопросом, как восстановить документ людям, которые живут на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» части Донбасса. В Миграционной службе объясняют: для этого нужно обратиться в любое их подразделение на подконтрольной части Украины и пройти идентификацию. Однако, зачастую люди просто не могут выехать без паспорта за линию разграничения.

Как вернуть украинский паспорт? Ведь без него не выехать через блокпосты на подконтрольную часть Украины. Об этом спрашивают люди, звонящие на автоответчик Донбасс.Реалии:

«У меня у товарища пропал паспорт, украли у него паспорт, он хочет получить украинский паспорт. А говорят, мол, в данный момент украинский паспорт нельзя получить. Он сам не может позвонить по телефону, потому что и телефон украли».

Боевики отбирают украинские паспорта, чтобы сделать людей невыездными

В группировках «ДНР-ЛНР» стали часто отбирать украинские паспорта, особенно у мужчин призывного возраста, рассказывает адвокат, бывший житель Луганска Игорь Чудовский. Таким образом людей пытаются сделать невыездными, а при отсутствии работы мужчины часто вынуждены идти в незаконные вооруженные формирования. Восстановить украинские документы можно только на подконтрольной территории. А без документов выехать невозможно – получается замкнутый круг. Есть два шанса: либо по загранпаспорту ехать в Россию, а потом в Украину, либо нелегально пересекать линию разграничения. С такими проблемами часто обращаются к адвокату по телефону, рассказывает Игорь Чудовский.

«У человека боевики забрали паспорт и он не может выехать ни в Украину, ни в Российскую Федерацию – у него нет загранпаспорта. Он сказал, что в районе Трехизбенки (блокпост) договариваются и иногда перевозят на территорию Украины. Потом через полгода он позвонил и сказал, что не получается. А сейчас вовсе пропал», – рассказывает Чудовский.

В Госпогранслужбе Украины утверждают: к ним может обратиться любой житель неподконтрольного Донбасса. Даже человек без всяких документов может прийти на КПВВ и попросить о помощи. Механизм установления личности есть, и он эффективно работает, утверждает спикер пограничной службы Украины Олег Слободян.

Были случаи, когда люди приходили вовсе без документов. И мы после установления личности пропускали их на подконтрольную территорию

«К нам уже обращались, и были случаи, когда люди приходили вовсе без документов. И мы после установления личности пропускали их на подконтрольную территорию. Есть Национальная полиция, есть Государственная миграционная служба, и они помогают нам решить эти вопросы. Там есть копии документов, например, каких-либо социальных льгот, или другие», – говорит Слободян.

Как восстановить паспорт и получить «биометрику»?

Для того, чтобы восстановить документы, например, паспорт, человек с неподконтрольной территории должен обратиться в любое отделение Миграционной службы Украины Донецкой или Луганской области. Но он может рассчитывать только на паспорт-книжечку. Получение биометрического паспорта может сильно затянуться. Для получения паспорта нового образца, дающего «безвиз», необходима идентификация личности, а старый паспорт образца 1994 года уже давно не является документом идентификации, он не защищен.

Базовый метод идентификации – это заявление, так называемая «форма №1», которое писал каждый перед получением своего первого паспорта. Эти формы сохраняются в железных шкафах в миграционных службах по месту выдачи. Карточки жителей зоны АТО проверить невозможно, но биометрический паспорт они все равно могут получить.

Человек заинтересован предоставить максимальное количество информации, чтобы миграционная служба могла отсылать запросы

«Если у человека был загранпаспорт, водительские права или другие документы, выданные органами власти, то миграционная служба обращается с запросами и получает ответы и данные для идентификации личности. Человек заинтересован предоставить максимальное количество информации, чтобы миграционная служба могла отсылать запросы. Одного паспорта Украины образца 1994 года недостаточно для идентификации и выдачи «биометрики», – рассказывает глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Недавно лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook заявил о том, что существуют «паспорт-туры» из неподконтрольных городов в подконтрольные: за оформления «биометрики» всего за день, по обычному украинскому паспорту с любой пропиской, «фирмы и организации» просят 4 тысячи гривен.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)