Лінія розмежування на Донбасі. Посадовці і активісти замислилися над покращенням інфраструктури КПВВ

Умови перетину на лінії розмежування на Донбасі покращилися. Про це кажуть і громадяни, які виїжджають із окупованої території, й експерти, і прикордонники. Люди з обмеженими фізичними можливостями, похилого віку та громадяни з малолітніми дітьми проходять без черги, але все одно, аби проїхати КПВВ, людям доводиться змінювати декілька автобусів та проходити чималі відстані пішки.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Майорське» – один із найбільших вздовж всієї лінії розмежування. Щоденно, кажуть прикордонники, його перетинають від 7 до 10 тисяч громадян України. Подорож не з легких. Окрім декількох пересадок на автобусах, людям доводиться проходити паспортний контроль по обидва боки лінії фронту. Хоча на КПВВ з боку українських силовиків набагато краща ситуація.

На українському пункті пропуску відмінно. Правда, гарно. Ні черг, ні натовпу

«На українському пункті пропуску відмінно. Правда, гарно. Ні черг, ні натовпу. Якби ще таке зробили на тій стороні, було б взагалі класно», – каже пенсіонерка з Дебальцевого Галина.

Лінія розмежування пройшла не лише по землі та військових картах. Вона розділила тисячі родин. У непідконтрольному Дебальцевому Галина залишалась сама. Тепер їздить до дітей та онуків через паспортний контроль.

«Ось у мене діти одні в Слов’янську, інші – в Попасній. Ось онуки були у мене у гостях, тепер я їх везу додому. Оце і змушує мене їздити через лінію розмежування. А ще бідність. З нашими пенсіями отими», – жаліється жінка.

Аби отримати законну українську пенсію – людям доводиться регулярно їздити на підконтрольну Києву територію, на так звану «ідентифікацію у банку». Інакше виплати зупинять, скаржиться пенсіонерка із Єнакієвого Валентина Новогродова.

«Сьогодні мене змусив їхати сюди «Ощадбанк». Ця ідентифікація особи. Тільки через це і подорожую», – каже пенсіонерка.

Вона теж говорить, що проїжджати український КПВВ у «Майорську», порівняно з тим, що було взимку, набагато легше. Однак літній жінці пройти близько кілометра до найближчого автобуса нелегко.

Ці відстані від одного до іншого боку КПВВ пішки проходити нелегко

«Так начебто і нічого поганого, ніяких скарг не маю до прикордонників. Але ці відстані від одного до іншого боку КПВВ пішки проходити нелегко. Це для мене важко», – говорить жінка.

Прикордонники зазначають, що їм вдалося позбутися черг завдяки допомозі міжнародних партнерів. Вони встановили додаткові робочі місця і процес паспортної перевірки значно скоротився. До того ж пільгові категорії громадян були визначені відповідними наказами.

Люди з обмеженими можливостями, інваліди та люди похилого віку, люди з малолітніми дітьми пропускаються в першочерговому порядку

«На даний час, відповідно до 222-го наказу, люди з обмеженими можливостями, інваліди та люди похилого віку, люди з малолітніми дітьми пропускаються в першочерговому порядку. Створені окремі смуги руху для того, щоб пропускати даних людей. І робиться все для того, щоб вони не почували себе обмеженими. В першу чергу пропускають через КПВВ дану категорію», – запевняє начальник Краматорського прикордонного загону Анатолій Федорчук.

Офіцери обіцяють, що скоро спільно з міжнародними партнерами планують обладнати пункти пропуску спеціальними візками. П’ятого липня з умовами роботи пунктів пропуску ознайомились представники уповноважених Верховної Ради, президента України з прав дітей і людей з інвалідністю, а також радники міністрів. Експерти кажуть, що ніяке вдосконалення системи роботи КПВВ не буде зайвим, однак ще більшого обговорення потребують соціальні питання. Адже тут – у «сірій зоні» деякі норми українського законодавства просто неможливо виконати.

Деякі норми мають у нас бути застосовані трошки по-іншому, тому що і влада не завжди є, і не вся інфраструктура працює

«У нас підхід – з одного боку він правильний – все законодавство однакове, що для Донецької області, що для Тернопільської. Але деякі норми мають у нас бути застосовані трошки по-іншому, тому що і влада не завжди є, і не вся інфраструктура працює. Багато руйнувань, багато чого просто неможливо. От це головна причина. Люди повинні побачити, що тут є складнощі, вони об’єктивні, вони пов’язані з певними особливостями, треба це враховувати, і треба це вирішувати», – говорить радник міністерства соціальної політики України Олександр Ворошков.

Зокрема, йдеться про так звані «червоні зони» – населені пункти, які не контролюються жодною стороною протистояння, або такі, що поділені лінією розмежування навпіл. Адже юридично вони підконтрольні українській владі, але фактично там розташовуються бойові позиції російських гібридних сил, тому ніякої підтримки з боку законної влади люди там не отримують.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)