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Институт Горшенина в апреле-июне 2017 года провел исследование о том, как украинцы воспринимают европейские ценности. Готовы ли они к ним? Как они их понимают? Зависит ли их восприятие от региона, в котором они проживают и почему? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, а также доктор политических наук Валерий Бебик.

Европейские – это ценности, которые позволяют жить в мире 500 миллионам человек

​Алексей Лещенко: В нашем опросе мы брали список ценностей из «Евробарометра», где и проводят исследования по странам Европейского союза. Из ценностей мы выбирали: свобода вероисповедания, верховенство права, демократия, свобода слова, права человека, равенство, самореализация, солидарность, терпимость, уважение к другим культурам и ценность человеческой жизни. К сожалению, когда говорят про европейские ценности, то появляется очень много спекуляций и манипуляций – выпячиваются однополые браки. Если я не ошибаюсь, по всему Европейскому союзу однополых браков 0,04%, а когда их легализовали, то официально зарегистрировали их тоже не все – 0,02%. Зачем из этого делать главную ценность Европейского союза? Европейские – это ценности, которые позволяют жить в мире 500 миллионам человек.

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Валерий Бебик: Я считаю, что нет ни европейских ценностей, ни русских. Мы же не говорим про африканские ценности? Ценности связаны с цивилизацией, в основе каждой из которых лежит базовая религия. Но каждая из них имеет разные течения.

– Европейский союз, Украина и Россия – это же все христианская площадка. Почему тогда разные ценности?

Валерий Бебик: Нужно понимать, что россияне сейчас из-за своего «русского мира» ничего другого, кроме однополых браков, не хотят слышать. У них извращенное представление о европейских ценностях. Когда человек чего-то не знает, то вместо того, чтобы читать информацию, начинает пересказывать то, что услышал. Нужно понимать, только у 10% потенциально есть отклонения от нормы в сексуальном видении. 90% – норма. То есть это люди, которые создают семью для того, чтобы родить детей.

– О каких тогда «русских» ценностях постоянно говорят?

Валерий Бебик: Водка и гармонь, как пела российская группа. Там нет каких-то особенных ценностей. Что такое Русь? Она всегда была на территории современной Украины с центром в Киеве. Для того, чтобы приписать себя к этой истории, когда была создана Российская империя, они придумывали концепцию, что была еще Новгородская Русь, Суздальская Русь. А это вообще другие этносы. Российская политическая нация – это фино-венгро-татары. Они к украинцам никак генетически не относятся.

Чем американские ценности отличаются от европейских? Ничем. Это евроатлантические ценности, западный тип политической культуры, которые ставят в основу права человека

Вот мы можем говорить о западном и восточном типе политической культуры. Чем американские ценности отличаются от европейских? Ничем. Это евроатлантические ценности, западный тип политической культуры, которые ставят в основу права человека. А если восточный тип, то там права коллектива стоят выше, чем права человека. Каждое общество само выбирает себе набор ценностей, в соответствии с которым оно развивается, строит свое общество.

– Украине близки эти евроатлантические ценности?

Алексей Лещенко: Со стороны наших респондентов мы не видели какого-либо отторжения. Наоборот, все говорили, что именно на этих ценностях строится успешное общество. Они лежат в основе благополучия нации. Оказалось, у нас есть евроскептики и еврооптимисты. Первые говорили, что есть ценности, которые невозможно привить украинцам. К примеру, верховенство права на нашей земле не сможет быть, так как коррупция пустила корни. Или уважение к другим культурам. Говорят, что у нас очень сильные националистические движения, которые не допустят мультикультурализма, который есть в Европе. Некоторые говорили, что в Европе стираются грани государственности, их идентичности. Признавались, что будет сложно, но никто не сказал, что это нам не приемлемо.

– Насколько важна демократия. Результаты опроса: 14,5% – лично, 27,4% – украинцам, 34,7% – европейцам. То есть опрошенные вами считают, что демократия – не совсем украинская ценность?

Алексей Лещенко: Мы задавали один вопрос в трех разрезах: важно для вас, для украинцев, для Европы. На первом месте был мир у всех. Касательно демократии, то тут люди признавались, что демократия важнее для европейцев, чем для украинцев. Демократия – это выбор среднего класса. А в Украине треть живет за чертой бедности. Таким людям не нужна демократия, им нужна сильная рука.

– Получается, Украина в таком пограничье – между ценностями западными и восточными?

Валерий Бебик: Нет ничего плохого, что мы находимся на границе Европы и Азии. И на этом надо строить свою цивилизацию, отстаивать ее ценности.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу