(Друкуємо мовою оригіналу)

Год назад, 13 июля 2016 года, Радио Донбасс.Реалии начали вещать в радиоэфире Донбасса. До этого услышать программу можно было только в интернете и на спутнике. Как решили проблему с частотами на Донбассе за год? Удалось ли заглушить российские медиа и медиа местных группировок? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили Татьяна Попова – эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность», бывший заместитель министра информполитики Украины, а также Илья Суздалев – исполняющий обязанности директора Донецкой филии «НСТУ» (телеканал «До ТеБе» и радио «Голос Донбасса»).

Татьяна Попова: На оккупированных территориях Донбасса захвачено около 100 передатчиков и самая высокая вышка на востоке Украины – Донецкая (360 метров). Также под контролем сепаратистов и Луганская вышка – 180 метров. Для того, чтобы перебить эти частоты, нам нужны еще выше точки. К сожалению, на самой высокой точке – гора Карачун – до оккупированных территорий «не добивает». Там максимум 60 километров, а дальше сигнал затухает.

Нужно строить вышки. Благодаря американским партнерам, мы восстанавливаем одну в Луганской области. Она будет 135 метров и ее поставят ко Дню независимости. А вот в Донецкой области надо строить вышки

В 2014 году было принято решение не подрывать Донецкую вышку, хотя мы предоставляли все чертежи. Вот с нее вещает около 50 передатчиков. Нам нужно строить вышки. Благодаря американским партнерам, мы восстанавливаем одну в Луганской области. Она будет 135 метров и ее поставят ко Дню независимости. А вот в Донецкой области надо строить вышки. В Покровске уже залицензированы и висят около 30 передатчиков. И просто подняв такое же количество на 180 метровую высоту, мы сразу же получим 50-километровый радиус.

– Сейчас выбирают землю под вышки? Или почему задерживается процесс?

Татьяна Попова: Там земля есть концерна РРТ. Не знаю, почему решили строить не на ней, а на каком-то соседнем участке. Все равно строить будут за деньги из государственного бюджета.

Когда я работала в министерстве, мы получали отказы, и деньги на вышки не были выделены. Сейчас вроде ситуация изменилась – деньги будут. Но тот же Жебривский, который ходил на Карачуне, и говорил, что построит свою вышку за 3 месяца, вот уже год строит и пока они подошли только к этапу выделения земли. В лучшем случае, закончат ее строить к концу года.

​– Вышка в Покровске будет 200 метров. Что она поменяет?

Если мощные передатчики, то до 63 километров. Соответственно, мы накроем Донецк, Макеевку, Енакиево и Горловку

​Татьяна Попова: Она даст покрытие 30 каналов, которые там уже есть. Радиус – 50 километров. Если мощные передатчики, то до 63 километров. Соответственно, мы накроем Донецк, Макеевку, Енакиево и Горловку. Мы поставили новых 100 передатчиков. Но мы их вешаем на 30-метровые вышки или на верхние этажи домов. Например, в Попасной мы вообще ничего не можем повесить – там постоянно обстреливают.

– Илья, средние волны отдали не вам, а «Украинскому радио». Например, альтернативный проект Крым.Реалии вещает на полуостров на средних волнах…

Илья Суздалев: Мы входим в систему общенациональное теле-радио Украины. Все разрешения и лицензии, которые оформляются, они попадают сначала в Киев. Почему не получилось с волнами в Часовом Яре? Мы не знаем. Но, конечно же, хотели бы там вещать, тем более, что контент был бы там интересен. Кто-то говорит, что средние волны – это не так популярно. Но лучше вещать на них, чем не вещать вообще.

– На неподконтрольной Украине территории слушают и смотрят только сепаратистские медиа… Есть ли какие-то программы в государстве, как бороться с этой пропагандой?

В Авдеевке два наших канала вещают на оккупированных частотах. Нужно понимать, что в Луганской и Донецкой областях и частот еще не так уж и много

​Татьяна Попова: Еще и на наших передатчиках они вещают. Мы не имели права глушить передатчики, мы могли только новые включать. Мы пытались включать на одной частоте: в радиоэфире – это каша, в телеэфире – куда направлена антенна, то и показывает. Вот в Авдеевке два наших канала вещают на оккупированных частотах. Нужно понимать, что в Луганской и Донецкой областях и частот еще не так уж и много. Там, если радиус 200-300 километров к границе, то эти частоты еще и нужно согласовывать с Россией.

По поводу глушения – передатчики передвижные, которые нам давали международные партнеры, имели тенденцию вдруг внезапно глушить соседние волны, но непредсказуемо.

Так как министерство не имело права глушить, мы передали в специальные службы всю информацию: какие частоты у каких каналов, на какой территории больше всего вещают российские и сепаратистские медиа. А вот что дальше? Я не знаю.

– Илья, если все-таки заглушат, есть что показывать тогда? Как у вас обстоят дела с контентом?

Илья Суздалев: Нам есть, что показывать. Мы вещаем 24 часа в сутки, из них 5 часов программ собственного производства. Есть проблемы технического характера. Мы находимся в бывшем книжном магазине, переоборудовали студию, но этого мало. Техники, чтобы полноценно работать и освещать все события, у нас нет.

Ведется дискуссия по поводу контента. Некоторые народные депутаты, коллеги и эксперты считают, что у нас слишком все позитивно. На самом деле это не так. Войну мы видим, как говорится, через окно. И своим зрителям предлагаем все новости не в лобовом формате. Репортаж из окопа, обстрелы и такое прочее – это вы все увидите на центральном канале, но там не покажут, а чем же вообще живет Донбасс. Мы же, показывая жизнь в наших городах, заинтересовываем и жителей, кто сейчас на временно неподконтрольных территориях. Ведь они видят и могут сравнивать со своей жизнью. И я уверен, на 100%, что на украинской стороне она лучше.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)