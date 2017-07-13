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Захваченные и разрушенные вышки, глушение сигнала и мощные сепаратистские передатчики. Все это реалии прифронтовых и захваченных городов Донбасса. И если на освобождённой территории радиовещание восстанавливается, то на неподконтрольную территорию доходит сигнал одной-двух украинских радиостанций. Что слушают жители прифронтовых и неподконтрольных городов?

Донецкая область, участок от Волновахи до Донецка. Радио Донбасс.Реалии попросили своего постоянного слушателя проверить, как обстоят дела с вещанием украинских радиостанций. Вот, что нам рассказал Александр.

«Если мы будем говорить о линии соприкосновения и серой зоне: район Еленовки – из 18 частот, которые там работают, только 4 частоты занимают наши радиостанции (украинские – ред.). Ловится Украинское радио, «Радио Максимум», «Русское радио. Украина» и «Громадське радіо». Ещё 5 сепаратистских радиостанций. Остальные – российские. Если мы будем говорить о линии соприкосновения и серой зоне: район Еленовки – из 18 частот, которые там работают, только 4 частоты занимают наши радиостанции (украинские – ред.). Ловится Украинское радио, «Радио Максимум», «Русское радио. Украина» и «Громадське радіо». Ещё 5 сепаратистских радиостанций. Остальные – российские», – рассказывает слушатель.

Прифронтовая Авдеевка, до Донецка около 20 километров. Слушатели часто жалуются, что из-за боёв пропадает сигнал украинских радиостанций. Кроме того, из-за близости Донецка, где стоит мощный десятикиловатный передатчик группировки «ДНР» сигнал заглушается сепаратистским вещанием. Наш слушатель Альберт рассказал, что сейчас слышно в Авдеевке, и чтобы хотелось услышать в эфире.

«На волне 95,7 ФМ заработало радио «Голос Донбасса». Я теперь могу регулярно слушать прямую трансляцию «Донбасс.Реалии». Ещё работает «Армия ФМ», ещё из наших работает 89,9 ФМ – Украинское радио. Так же на 99,6 ФМ работает «Громадське радіо» – сигнал хуже, но слушать можно. Мне очень интересно слушать о всех наших событиях, которые происходили. Надо всё-таки бороться за сердца людей, надо больше информации доносить до тех людей, которые и на нашей территории, и на оккупированной», – говорит Альберт.

А вот в неподконтрольную Макеевку украинский сигнал ловит плохо. Наш слушатель из Макеевки Сергей говорит, что ему не хватает информационных станций.

«Добавьте «Перец. ФМ» из Авдеевки, если можно и радио «Эра». «Армия ФМ» плохо вещает. Радио «Голос Донбасса» вещает – 95,7 ФМ, сигнал так себе, но можно слушать», – рассказывает наш слушатель.

В Макеевку и Донецк украинский сигнал прорывается лишь в приграничные районы с Марьинкой и Авдеевкой, однако люди ищут способы принимать сигналы украинских станций, несмотря на глушение эфира сепаратистами.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)