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07 листопада 2019, Київ 18:52
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В очікуванні нового розведення. Захищаємо свою землю – військовий під Красногорівкою

В очікуванні нового розведення. Захищаємо свою землю – військовий під Красногорівкою
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На позиціях біля міста Красногорівки, що на Донеччині, відносно тихо. Військові знають, що тиша ця оманлива. У будь-який момент може поцілити снайпер або прилетіти міна. Настає вечір і з Мар’їнки доносяться мінометні розриви. Бойовики російських гібридних сил обстрілюють українські позиції, чути стрілецький бій. Українські солдати кажуть, що не віддадуть ні метра своєї землі і стоятимуть до останнього. В укритті на стіні висить інформація про розведення військ, «формулу Штайнмаєра» та «Нормандську четвірку». «Сказали вивчити», – посміюються військові. 2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня. 8 листопада має розпочатися процес розведення сил у районі Петрівського Донецької області.

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