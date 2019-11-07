В очікуванні нового розведення. Захищаємо свою землю – військовий під Красногорівкою

На позиціях біля міста Красногорівки, що на Донеччині, відносно тихо. Військові знають, що тиша ця оманлива. У будь-який момент може поцілити снайпер або прилетіти міна. Настає вечір і з Мар’їнки доносяться мінометні розриви. Бойовики російських гібридних сил обстрілюють українські позиції, чути стрілецький бій. Українські солдати кажуть, що не віддадуть ні метра своєї землі і стоятимуть до останнього. В укритті на стіні висить інформація про розведення військ, «формулу Штайнмаєра» та «Нормандську четвірку». «Сказали вивчити», – посміюються військові. 2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня. 8 листопада має розпочатися процес розведення сил у районі Петрівського Донецької області.