(Друкуємо мовою оригіналу)

Советник главы СНБО Сергей Сивохо на днях сообщил, что его команда уже провела электоральные замеры на оккупированной части Донбасса – и там есть люди, готовые баллотироваться на будущих местных выборах от «Слуги народа».

В то же время в «республиканских» СМИ акцент с «плохой власти в Киеве» перешел на «плохого Порошенко», который сопротивляется «мирным инициативам Зеленского».

К чему готовят жителей оккупированных Донецка и Луганска группировки «ЛДНР»? Какие настроения в Донецке вообще – учитывая шестой год конфликта? И за кого проголосуют люди там – если «ЛДНР» будут распущены? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорила журналистка издания «Остров» Юлия Абибок.

– Юлия, вы написали в фейсбуке интересное замечание. Насколько я знаю, вы постоянно мониторите сепаратистскую, российскую прессу о месседжах, тенденциях, которые там наблюдаются. «Республиканская антиукраинская пропаганда в последнее время работает с таким страшным скрипом, что, кажется, вот-вот рухнет. Киев, со своей стороны, забирает все топливо, которое не использовали для поддержания градуса вражды». Что вы имели в виду, как вы это увидели?

– Если раньше эта пропаганда была сосредоточена на украинских националистах, как они это видели, и у украинских националистов были конкретные олицетворения: Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий. А сейчас этих людей нет во власти. Националисты остались, но сейчас это условное зло. При власти совсем другие люди с совсем другой риторикой. И эти люди делают очень неожиданные для них вещи.

Например, касательно разведения сил в Золотом. Видно было, что никто не верит, что оно состоится. И было удобно говорить, что есть националисты и слабый президент, который не может им противостоять. В какой-то момент это состоялось очень неожиданно для них. Нечем противостоять информационно.

Политика очень резко изменилась и те отточенные реакции, которые они использовали пять лет больше не работают



За пять лет у них уже была заготовлена точная реакция на все шаги, которые предпринимала или не предпринимала украинская сторона. И риторика в те годы или отсутствие реакции на проблемы на Востоке Украины давали топливо для антиукраинской пропаганды. Политика очень резко изменилась и те отточенные реакции, которые они использовали пять лет больше не работают. А нового пока ничего не заготовлено.

– А как они объясняют жителям ОРДЛО, что сейчас происходит?

– Я пока не вижу какой-то новой стратегии, четкой мысли, которая продвигается в этих медиа. Часто те шаги, которые предпринимает новое правительство: строительство моста в Станице Луганской, отвод войск, подписание «формулы Штайнмайера» – это воспринимается как уступки украинской стороны той стороне. При чем, не России, а ОРДЛО. Пока это самая четкая линия, которая прослеживается в той пропаганде.

Слушатель, Енакиево: Поднимите статистику всех голосований, которые были в Украине. За кого здесь (Донецкая, Луганская области – ред.) голосовали? Так что здесь выборы проводить нельзя лет десять, как минимум.

– Если эти группировки «ЛДНР» распустят на будущих местных выборах. За какие украинские партии проголосует ваше окружение в Енакиево?

Слушатель: Здесь невозможно разговаривать об Украине вообще. Сразу набрасывается толпа и чуть ли не бить начинает. За бывших регионалов они проголосуют. За кого проголосовали на подконтрольной территории (Донбасса – ред.)? А здесь тем более. Потому что те, кто не голосовал за регионалов, многие отсюда выехали.

– Юлия, какие СМИ группировок «ЛДНР» вы читаете, мониторите?

– Я читаю так называемые информагентства «Луганский информационный центр, «ДНР Лайф», «ДНР-онлайн», «Донецкое агентство новостей». Но, чтобы понимать, что там происходит, нужно читать не информационные агентства, тем более, если вы не научились читать между строк и не следите за этой ситуацией. Нужно читать телеграмм-каналы, паблики в соцсетях, конкретных людей.

– Вы допускаете, что у группировок «ЛДНР» есть некая субъектность? Или они полностью подконтрольные и политически, и информационно?

Не думаю, что российские политтехнологи так глубоко вникают в местные дела. Масса вещей отданы на откуп там на местах

– Я мониторю и российские издания, они часто работают в унисон, но не всегда. Я не думаю, что российские политтехнологи так глубоко вникают в местные дела. Масса вещей отданы на откуп там на местах. Нет никакого смысла это все полностью контролировать. Сами де-факто власти контролируют свою местную повестку и понимают, чего там на местах хотят.

– Как вы думаете, как группировки «ЛДНР» отреагируют в прессе, если дальше пойдет так называемый мирный процесс? Можно ли там представить местные выборы, к которым они подталкивают Украину все эти годы?

Они начали говорить о Минских соглашениях, значит, они готовят людей к какому-то варианту интеграции в Украину

– Сейчас речь идет о том, что никаких выборов не состоится, при выполнении тех условий, на которых настаивает Украина. То есть, никто не собирается отдавать контроль над границей со стороны России. Но для меня главная загадка, к чему они готовятся в будущем. Потому что сейчас они начали говорить о Минских соглашениях, естественно, в своем прочтении. Это значит, что они готовят людей к какому-то варианту интеграции в Украину.

– Юлия, есть группировки «Л/ДНР», есть главари, у которых есть свои интересы. Видим, что они не совсем готовы к выполнению Минских соглашений, не совсем готовы встраиваться в политическое поле Украины. Что будет, по вашему мнению?

Vирный план не предполагает какого-то будущего этих людей в местной политике, в украинской политике. Они будут искать свое будущее уже где-нибудь в России



– Мне бы хотелось знать, что будет с точки зрения России, поскольку она управляет этими людьми. Понятно, что мирный план не предполагает какого-то будущего этих людей в местной политике, в украинской политике. Они будут искать свое будущее уже где-нибудь в России, скорее всего, и будут, возможно, заочно судимы.

Обладая минимальной субъектностью они будут максимально сопротивляться какому-либо мирному плану. Поэтому я не знаю, какие рычаги будет задействовать еще и Россия, чтобы предотвратить какие-то вспышки там.

– А Россия может «слить» этих главарей группировок?

Лучший сценарий это отвод войск и замораживание конфликта. Я не верю, что украинская власть вернется на те территории



– Я не верю, что этот план дойдет до финиша, во всяком случае, на тех позициях, на которых стоит Украина. Мы с ними не сходимся в мнении, как мы должны выполнять договоренности, которые мы имели несчастье подписать. Поэтому я думаю, самый лучший сценарий это отвод войск и замораживание конфликта. Я не верю, что украинская власть вернется на те территории.

– Что будет с этими территориями, если конфликт будет заморожен?

– Они будут вымирать. Тут нет другого варианта. Вымирают Карабах, Абхазия, Приднестровье. Там намного меньше людей, там нет таких экологических проблем, там нет этого промышленного наследия, которое нуждается в поддержке. На Донбассе все намного хуже. Шахты затоплены, заводы заброшены.

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