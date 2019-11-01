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01 листопада 2019, Київ 12:13
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Розведення військ біля Золотого: як виглядає нова «сіра зона» у Катеринівці – відео

Розведення військ біля Золотого: як виглядає нова «сіра зона» у Катеринівці – відео
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Довгий час в район розведення сил та засобів поблизу Золотого, що на Луганщині, українські сили не пропускали журналістів. Відтак складно було зрозуміти, що відбувається на ділянці розведення №2. Радіо Свобода вдалося потрапити у так звану «сіру зону» й побачити, як живуть люди за лінією розведення й про що там говорять. Процес розведення військ неподалік від Золотого розпочався ще 28 жовтня й триватиме протягом 30 діб. У штабі ООС повідомили, що 21 український військовий здійснили переміщення в рамках розведення. Нині безпекою «сірої зони» займатимуть поліцейські.

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