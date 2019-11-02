Розведення у Золотому завершилося, розпочинається розмінування – СЦКК

Поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів. Завтра, 3 листопада, розпочнеться процес розмінування та демонтажу демілітаризованої зони, повідомив керівник української сторони в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню Олександр Борщевський.

«Вчора (1 листопада – ред.) було завершено практичний захід щодо розведення сил і засобів. Сьогодні до 12:00 проходить верифікація цього розведення. Й інформування СММ ОБСЄ щодо початку розмінування і демонтажу фортифікаційних споруд, які будуть визначені для виконання цих заходів», – сказав Борщевський.

Крім того, у СЦКК журналістам повідомили, що розведення на третій ділянці поблизу населеного пункту Петрівське Донецької області не відбудеться у зв’язку із обстрілами безпосередньо в зоні розведення.

«30 жовтня був обстріл на даній ділянці. З 30 числа переноситься. Буде 7 діб, буде розведення», – повідомив керівник української СЦКК.

Крім того, керівник оперативно-тактичного угруповання «Північ» Олег Мікац заявив, що оголошений раніше режим «Жовтий» в зоні проведення ООС може завершитися уже з неділі.

1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил у Золотому-4 Луганської області практично завершилося. При цьому дату розведення сил і засобів у Петрівському Донецької області переглянуть через обстріли 30 жовтня.

У вечірньому зведенні штабу ООС заявили про завершення розведення сил поблизу Золотого-4.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

31 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил у Петрівському повинне початися 4 листопада.