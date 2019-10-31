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31 жовтня 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Зеленський: 4 листопада ми повинні почати розведення сил у Петрівському

Зеленський відвідує позиції Збройних сил України в Донецькій області, 14 жовтня 2019 року

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4 листопада повинне початися розведення сил у Петрівському Донецької області, заявив президент України Володимир Зеленський після засідання комісії Україна – НАТО.

«Якщо буде все безпечно і в Петрівському упродовж тижня (ви знаєте, що повинно бути сім днів тиші), то 4 листопада ми повинні почати розведення у Петрівському. Тому я не бачу ніяких сумнівів, що у нас відбудеться зустріч. Якщо всі сторони прагнуть і хочуть зустрітися «нормандською четвіркою», – сказав Зеленський.

/**/ /**/ Під час акції «Ні кроку назад!» біля Офісу президента України проти відведення українських військ від лінії розмежування на Донбасі. Київ, 29 жовтня 2019 року
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Розведення в (не) Золотому: режим «жовтий» і суперечливі повідомлення штабу

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині.

30 жовтня українська сторона СЦКК заявила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотримали умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.

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