ООС: о 12:00 почався процес розведення сил у районі Золотого-4 на Луганщині

О 12:00 почався процес розведення сил і засобів у районі Золотого-4 на Луганщині, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«О 12:00 годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил та засобів», – заявили в ООС.

У штабі наголосили, що відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, «а влада ні в якому разі не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою – безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців».

Як інформує ООС, обстріл біля Золотого, про який повідомляли раніше, відбувся не в зоні розведення сил та засобів.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України.

Як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.