Бойовики порушують режим тиші в Золотому – штаб ООС

Українські військові 29 жовтня повідомили про продовження обстрілів у районі міста Золоте в Луганській області.

«Незаконні збройні формування РФ (так у штабі операції Об’єднаних сил називають підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі – ред.), заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в п’ятикілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4). Попри готовність Збройних сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань», – ідеться в повідомленні штабу ООС.

Раніше 29 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на полях першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі заявив, що розведення сил і засобів у Золотому розпочалося. Цей процес відбувається під контролем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке має офіційно зафіксувати таке розведення, вказав міністр.

Про початок із 7 жовтня розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області домовилися 1 жовтня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Але, як повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, це розведення були змушені відкласти через порушення російськими гібридними силами режиму припинення вогню в цих місцевостях. Зокрема, вранці 7 жовтня бойовики впродовж 20 хвилин вели обстріл у районі ділянки планованого розведення сил біля Золотого.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму тиші різко зросла, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.