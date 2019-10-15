Сайдік пояснив, чому у Мінську не домовилися про розведення військ на Донбасі

Про що говорили і до чого дійшли 15 жовтня на перемовах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі?

У Мінську без реальних результатів пройшло чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомив посередник на перемовах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік, сторони не домовилися щодо дати початку розведення військ та озброєнь у містах Золоте та Петрівське, яке не вдалося почати з 7 жовтня.

Ця тема була головною у підгрупі з питань безпеки і у ТКГ, сказав пан Сайдік.

«Але сторонам не вдалося відновити розведення сил та засобів у Золотому, відповідно домовленостей досягнутих на минулому засіданні. Сторони тим не менше сьогодні підтвердили свою прихильність збереженню цього рішення. Маю надію, що найближчим часом ми побачимо його втілення», – сказав Сайдік.

Про нову дату розведення сил, за словами Сайдіка, сторони наразі не змогли домовитися.

Мартін Сайдік наголосив, що останнім часом зросла кількість порушень режиму тиші на Донбасі та закликав сторони забезпечити стійке перемир’я.

Обстріли зірвали відведення військ на Донбасі

Речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер зокрема повідомила, що, всупереч Мінським домовленостям, «НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема у районі населених пунктів Золоте та Петрівське.

«Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка», – сказала Дарка Оліфер.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас, – написала Дарка Оліфер.

Вона також повідомила, що українська сторона ставить питання про доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону.

Але «патрулі СММ ОБСЄ зазнають систематичних перешкоджань з боку НЗФ ОРДЛО, що є прямим порушенням Мінських угод».

Також гуманітарна підгрупа працює над звільненням утримуваних осіб.

В підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, зокрема і відновлення сплати податків до українського державного бюджету у чіткій відповідності до українського законодавства.

«Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань «Л/ДНР», повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами», – мовиться у повідомленні речниці представника України у Мінську – Леоніда Кучми.

Що кажуть представники ОРДЛО?

Україна наполягає на збереженні 7-добового строку дотримання режиму тиші для того, щоб почати розведення військ та засобів ураження на дільницях, які визначено як зони безпеки – у Петрівському, Золотому, а також у Станиці Луганський, де розведення почали у червні цього року.

Тепер Росія вимагає відновити розведення сил та засобів ураження у Петрівському та Золотому – це одна з умов Москви для проведення цього року саміту Нормандської четвірки.

Друга умова – підписання так званої «формули Штаймаєра», яке формально відбулося 1 жовтня.

Оскільки бойовики постійно порушують режим тиші, то розведення військ у Петрівському та Золотому почати неможливо. Про це зокрема заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Ця позиція була також озвучена 15 жовтня на переговорах у Мінську.

У відповідь представники так званої «ДНР» заявили, що дотримання режиму тиші протягом 7 діб не потрібне. Представниця бойвиків «ДНР» Наталя Ніканорова сказала, що «дана умова має місце бути тільки при новому розведенні, в нашому ж випадку -- це усунення порушень на раніше розведених ділянках».

Про зони безпеки домовилися ще у 2016 році

Формально домовленість про розведення сил та засобів ураження у трьох зонах безпеки на лінії фронту на Донбасі була підписане ще у 2016 році.

Однак, з того часу не вдалося реально виконати цю домовленість через обстріли. Адже «режим тиші» ніколи не зберігався навіть протягом тижня.

Якщо ж обстріли припиняться, то війська та засоби ураження від лінії фронту можуть бути відведені.

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