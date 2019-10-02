«Формула Штайнмаєра» і критика на адресу Зеленського. Заяви партій та оцінка ризиків експертами

Поступове просування до врегулювання ситуації на Донбасі і «усунення перепон» для «нормандського формату» чи «зрада і капітуляція перед Росією» та «убивство Мінського процесу» – між такими полюсами хитається реакція суспільства на досягнення у Мінську домовленостей про проведення місцевих виборів в ОРДЛО або, як це називають, розвиток «формули Штайнмаєра». За що критикують Володимира Зеленського? Як оцінюють тепер перспективи врегулювання ситуації на Донбасі експерти?

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що передбачає за так званою «формулою Штайнмаєра» запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення їх спостерігачами від ОБСЄ.

Те, в який спосіб і в якій манері президент України скликав і провів брифінг увечері щодо підписання «формули Штайнмаєра», на думку експертів, вказує на те, що Володимир Зеленський не є впевненим у своїх діях, не має чітких меседжів і пояснень для суспільства, і не має чіткого плану дій на випадок різних варіантів розвитку подій та відстоювання інтересів України на міжнародних переговорних майданчиках. Натомість, інші оглядачі звертають увагу, що Володимир Зеленський чітко наголосив: ніяких виборів без відновлення контролю над кордоном і виведення військ бути не може і вкотре виніс на перший план питання звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія і підконтрольні їй угруповання «ДНР/ЛНР. Радіо Свобода підготувало огляд різних оцінок.

Що підписав Кучма і погодив Зеленський

Дарка Оліфер, речниця Леоніда Кучми – представника України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі –оприлюднила 2 жовтня на своїй сторінці у мережі Facebook текст листа із підписом Леоніда Кучми, який містить так звану «формулу Штайнмаєра».

«Лист, який Леонід Кучма вчора підписав на адресу (представника ОБСЄ на переговорах у Мінську – ред.) Мартіна Сайдіка», – написала Оліфер і додала копію документа.

«Українська сторона приймає текст цієї формули», – так закінчує свій лист Леонід Кучма.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу 1 жовтня підтвердив, що Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» і пояснив, що вона означає.

«Це механізм, згідно з яким тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі за умови, що місцеві вибори будуть проведені згідно з Конституцією України та українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів», – переказує слова Володимира Зеленського пресслужба президента України.

«Це означає, що ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути. Місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за українським законодавством і лише після відведення військ та за умови відновлення Україною контролю над державним кордоном», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що нинішній «закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством».

Зеленський пообіцяв, що «у новому законі не буде перейдено жодної «червоної лінії», саме тому немає й не буде ніколи ніякої капітуляції».

За словами Володимира Зеленського погодженням «формули Штайнмаєра» усунуло «останні перепони на шляху до проведення саміту «Нормандської четвірки»

Реакція парламентських політичних сил

Петро Порошенко від імені усієї фракції «Європейської солідарності» виступив із різкою критикою «погодження «формули Штайнмаєра».

«Формула Штайнмаєра» придумана у Кремлі та захищає російські інтереси



«Формула Штайнмаєра» придумана у Кремлі та захищає російські інтереси. Оцінка «формули Штайнмаєра» уже висловлена міністром закордонних справ РФ Лавровим. На запитання: а що буде на окупованих територіях? Лавров сказав: «Буде так, як в Придністров’ї». Ватажки бандитських формувань пішли далі і дві години тому заявили: схвалення Україною «формули Штайнмаєра» фіксує, підтверджує і забезпечує право народу Донбасу на самовизначення. Ось, до чого домовилися! Ось, яку ціну має заплатити Україна лише за можливість обговорювати на саміті Нормандського формату, що робити далі. Наголошую, зустрічі у Нормандському форматі мають бути точно без будь-яких попередніх умов», – сказав Петро Порошенко.

Партія «Батьківщина» вважає «формулу Штайнмаєра» неприпустимою для України. Про це заявила лідер політсили Юлія Тимошенко. Вона наголосила, що підписання документа прямо загрожує національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Нам потрібна формула України: спочатку повна демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону, Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори

«Нам всім треба чітко розуміти, що таке формула Штайнмаєра. Спочатку вибори на окупованих територіях, а потім – як життя покаже. А нам потрібна формула України: це спочатку повна демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону, Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Якщо пройде формула Штайнмаєра – це буде гірше, ніж Придністров’я. Ми будемо знову колонією Росії. Це неприпустимо», – сказала Юлія Тимошенко.

Партія «Голос» вимагає проведення закритого засідання парламенту, на якому президент Зеленський повинен пояснити: який документ підписано в Мінську і на які поступки готовий піти президент.

«Будь-які вибори можливі лише за умови дотримання повної безпеки громадян. Безпека можлива лише за умови повного контролю над кордоном. Якщо контролю над кордоном не буде, вибори не можна вважати ані демократичними, ані безпечними, ані вільними, навіть якщо такими їх назвуть міжнародні експерти», – заявляє парламентська фракція партії «Голос»

Фракції «Європейської солідарності», «Голосу», «Батьківщини» пропонують терміново «запросити Президента у парламент, дізнатися на які дії надана згода, і виробити спільну позицію щодо зовнішньої політики».

Із парламентських політичних сил тільки партія «Опозиційна платформа – За життя» привітала узгодження на переговорах у Мінську так званої «формули Штайнмаєра», назвавши це «великим кроком до миру і демонстрацією рішучості президента України Володимира Зеленського припинити кривавий конфлікт на Донбасі».

На які «мінуси» вказують експерти:

Критику експертами погодження українською владою так званої «формули Штайнмаєра» можна звести до таких пунктів:

Мінські угоди, які передбачають проведення виборів лише після повного відновлення Україною контролю над своєю територією тепер «звужені до вигідної Кремлю формули»;

Росія вже нібито не агресор, а набула статусу такого ж посередника, як Німеччина та Франція;

Росія може вдатися до силових дій, якщо Кремль вважатиме, що Україна саботує виконання Мінських домовленостей за погодженою «формулою Штайнмаєра»;

анексія Крим залишилася «за дужками переговорів», чого і домагалася Росія від самого початку;

схвалення «формули Штайнмаєра» дає сигнал проросійському та бізнесовому лобі в ЄС, передусім в Німеччині та Франції, ініціювати пом'якшення, а то і фактично зняття санкцій з Російської Федерації

створено передумову для того, щоб закон про особливості управління ОРДЛО перетворився на закон про особливий статус Донбасу в цілому.

наступним кроком у «нормандському форматі» може бути схилення Зеленського до визнання «ДНР/ЛНР» як сторін «українсько-українського мирного діалогу»

Натомість, президент Володимир Зеленський запевняє, що «ми підготуємо запобіжники. Ми ніколи з вами не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові»

У центрі столиці України увечері 1 жовтня відбулися одразу дві вуличні акції, на яких присутні висловлювалися проти так званої «формули Штайнмаєра» й вимагали не продовжувати «капітуляцію».

Спочатку праворадикальні і націоналістичні сили зібралися під стінами Офісу президента, де запалили фальшфаєри та тримали в руках великий транспарант із написом «Ні капітуляції!»

У той самий час на майдані Незалежності зібралося декілька сотень активістів, які з такими ж гаслами виступали проти ймовірних виборів в ОРДЛО, розведення сил та засобів і «капітуляції».

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