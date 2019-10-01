Україна зреклася своєї дорожньої карти «Мінська» – Порошенко щодо «формули Штайнмаєра»

П’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що погодившись на так звану «формулу Штайнмаєра», Україна зреклася власної дорожньої карти виконання Мінських угод.

«Підписання формули російського походження – формули Путіна, де-факто, означає послаблення або навіть і зняття санкцій проти Росії. А також легітимізацію окупованого Росією Донбасу, легітимізацію незаконного референдуму в Криму і незаконної анексії Криму», – йдеться у заяві Порошенка і його партії.

За словами п’ятого президента України, спочатку мають бути вирішені безпекові питання, і лише потім – політичні.

«Ми готові як допомогти владі виплутатися із цієї пастки, так і жорстко протидіяти небезпечним сценаріям, якщо влада не чутиме суспільство та опозицію», – йдеться у заяві «Європейської солідарності» та його лідера.

У партії також вказують, що «солідаризуються» з акціями і «закликами, які лунають серед ветеранів».

Раніше сьогодні представники праворадикальних сил, зокрема «Національного корпусу», закликали громадян виходити ввечері 1 жовтня на Банкову у Києві на «безстрокову акцію проти капітуляції».

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра» Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, згідно з законодавством України, та підтвердження вільного і демократичного проведення спостерігачами від ОБСЄ. Це рішення ТКГ відкриває можливість проведення цього року зустрічі лідерів «норманської четвірки» щодо Донбасу. На його ухваленні у Мінську наполягала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у ТКГ погодила текст «формули Штайнмаєра».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі; після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.

При цьому формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань – таких, як виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил), відновлення контролю за кордоном тощо, – які так само передбачені мінськими домовленостями.