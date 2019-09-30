«Нормандська зустріч» після телефонного скандалу: наслідки і реакції

Президент України Володимир Зеленський опинився в центрі світового скандалу. Під загрозою не тільки зустріч у «нормандському форматі», де може вирішитися доля непідконтрольної Києву частини Донбасу, а й подальші політичні перспективи президента США Дональда Трампа. Більше про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ця телефонна розмова могла коштувати Дональду Трампу президентського крісла. Конгрес США почав процедуру імпічменту – нібито за тиск на українського президента.

Трамп пропонував Зеленському відновити розслідування проти сина Джо Байдена, одного з головних конкурентів Трампа на майбутніх виборах. Але в розмові двох президентів прозвучали і випади проти лідерів Німеччини і Франції – країн-учасниць «нормандської четвірки».

Дипломатичний скандал і його наслідки

Зустріч у «нормандському форматі» могла відбутися у жовтні. І український президент Володимир Зеленський, імовірно, хотів почати переговори з вирішення конфлікту на Донбасі. Про це він говорив в кулуарах Генасамблеї ООН російським журналістам.

«Чекаємо на зустріч у «нормандському форматі», це дуже важливо, ви знаєте через що. Тому що ми хочемо припинити війну і хочемо повернути наші українські території: Донбас, Луганськ, Донецьк і Крим!», – заявив Зеленський журналісту програми «60 хвилин».

Кульмінацією виступу Зеленського на Генасамблеї стала історія оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

«Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так – 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар’єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це – вартість людського життя. Таких історій – тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у ХХІ сторіччя. Вік можливостей, де замість «бути почутим» у вас є можливість бути вбитим», – виголошував Зеленський з головної трибуни.

Але все затьмарив собою телефонний скандал. На офіційній зустрічі Трамп і Зеленський намагаються віджартовуватися.

«Краще – по телевізору, ніж – по телефону», – жартував український президент.

Чи зможе телефонний скандал ускладнити переговори в «нормандському форматі», «Донбас.Реалії» запитали експерта.

Лідери європейських країн поставляться до цих слів Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував

«Я думаю, лідери європейських країн поставляться до цих слів Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував. Можливо, цей скандал відкриває вікно можливостей для України. Тому що тепер волею-неволею адміністрації Трампа доведеться доводити, що вона не тиснула на Зеленського і не притримувала військову допомогу. І якісь дії, кроки будуть у цьому напрямку. І незважаючи на те, що глобально поки нічого не змінилося, але у Зеленського є певний рівень підтримки серед людей, які живуть у Луганську і Донецьку. До нього ставляться поки що досить лояльно», – вважає аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Чи варто залучати США до переговорів? Думки жителів ОРДЛО

«Донбас.Реалії» поспілкувалися з жителями непідконтрольного Києву Донецька і поцікавилися: чи вірять вони, що переговори Трампа і Зеленського допоможуть вирішити багаторічний конфлікт?

«Взагалі я хочу, щоб все це зупинилося вже, але «в Україну» не хочу! Чи варто залучати Америку? Я гадаю, ні. Мені здається, вони тільки завадять цим переговорам», – відповіла жителька окупованого Донецька.

«Нічого ні на що не вплине в позитивний бік. Ось мені здається: або війна, або Росія. І ми під них не ляжемо, і вони на нас не вплинуть», – відрізав чоловік.

«Америка пхає носа туди, куди не треба пхати. Не треба їх взагалі залучати», – обурюється .

«Я думаю, Трамп може все», – відповіла жителька Донецька.

«Америка і так скрізь. Що її залучати? Це рівносильно тому, що я з чоловіком посварилася, а сусіди будуть розбиратися», – розмірковує жінка.

Реакції на скандал у Росії

А східний сусід, Росія, активно обговорює скандал у Нью-Йорку. У російських ток-шоу зловтішаються, але натякають на можливе «потепління».

– «Всі сподіваються на «нормандську зустріч». Всі українські чиновники – нормальні люди, нормально розмовляють, нормально відповідають на запитання російському журналісту», – зазначає під час включення співведучий програми «60 хвилин».

– «Та не може такого бути», – іронізує у відповідь російська ведуча Ольга Скабєєва.

Політолог Максим Ялі часто буває на російських ток-шоу. Каже, що риторика щодо України на цих шоу трохи змінилася:

«Впродовж останнього часу вона стала м’якшою, я б так сказав. Немає таких відвертих нападок на Зеленського. Якщо в цілому узагальнити, вона у стані вичікування».

Можливе розширення «нормандського формату» – думки експертів

Участь США і Велик Британії у «нормандському форматі» значно підсилила б позицію України, додає Ялі.

Якби ця двійка приєдналася – це були б два голоси на захист українських інтересів зараз

«Якби ця двійка приєдналася до «нормандського формату» і фактично трансформувала його в «будапештський», то я був би обома руками за, тому що це були б два голоси на захист українських інтересів зараз», – зазначив Ялі.

А ось Марк Симаковський з Пентагону – один з авторів американської стратегії стримування Росії після окупації Криму і початку війни на Донбасі – в ексклюзивному коментарі «Донбас.Реалії» поставив під сумнів користь від участі США в «нормандських переговорах».

Це може створити у Росії враження, що Захід готовий зустрічатися і розмовляти з росіянами і йти їм на поступки

«Якщо участь США зможе сприяти реальним проривам в досягненні миру, то я думаю, що це було б в плюс. Але, знову ж таки, якщо це буде просто діалог заради діалогу, чим президент Трамп знову-таки відомий, але вести його будуть вже з Путіним, то це буде непродуктивним. Це може створити у Росії враження, що Захід готовий зустрічатися і розмовляти з росіянами і йти їм на поступки – замість того, щоб домогтися миру і виведення російських військ з України», – ексначальник відділу Росії у політичному управлінні Пентагону Марк Симаковський.

Один з підсумків зустрічі у Нью-Йорку – Трамп похвалив Зеленського за прогрес в переговорах з Росією. І закликав рухатися в тому ж напрямку, щоб завершити конфлікт.

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