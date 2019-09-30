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30 Вересень 2019, Київ 15:14
Донбас.Реалії

«Нормандська зустріч» після телефонного скандалу: наслідки і реакції

Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і президент США Дональд Трамп. Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський опинився в центрі світового скандалу. Під загрозою не тільки зустріч у «нормандському форматі», де може вирішитися доля непідконтрольної Києву частини Донбасу, а й подальші політичні перспективи президента США Дональда Трампа. Більше про це у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ця телефонна розмова могла коштувати Дональду Трампу президентського крісла. Конгрес США почав процедуру імпічменту – нібито за тиск на українського президента.

Говорив президент США по телефону своєму українському колезі
Говорив президент США по телефону своєму українському колезі

Трамп пропонував Зеленському відновити розслідування проти сина Джо Байдена, одного з головних конкурентів Трампа на майбутніх виборах. Але в розмові двох президентів прозвучали і випади проти лідерів Німеччини і Франції – країн-учасниць «нормандської четвірки».

Відповів президент України Володимир Зеленський
Відповів президент України Володимир Зеленський

Дипломатичний скандал і його наслідки

Зустріч у «нормандському форматі» могла відбутися у жовтні. І український президент Володимир Зеленський, імовірно, хотів почати переговори з вирішення конфлікту на Донбасі. Про це він говорив в кулуарах Генасамблеї ООН російським журналістам.

«Чекаємо на зустріч у «нормандському форматі», це дуже важливо, ви знаєте через що. Тому що ми хочемо припинити війну і хочемо повернути наші українські території: Донбас, Луганськ, Донецьк і Крим!», – заявив Зеленський журналісту програми «60 хвилин».

Кульмінацією виступу Зеленського на Генасамблеї стала історія оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

«Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але є річ, яка не дозволить вам цього зробити. Вона виглядає ось так – 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар’єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це – вартість людського життя. Таких історій – тисячі. Таких куль – мільйони. Ласкаво просимо у ХХІ сторіччя. Вік можливостей, де замість «бути почутим» у вас є можливість бути вбитим», – виголошував Зеленський з головної трибуни.

Але все затьмарив собою телефонний скандал. На офіційній зустрічі Трамп і Зеленський намагаються віджартовуватися.

«Краще – по телевізору, ніж – по телефону», – жартував український президент.

Чи зможе телефонний скандал ускладнити переговори в «нормандському форматі», «Донбас.Реалії» запитали експерта.

Лідери європейських країн поставляться до цих слів Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував
Віталій Сизов

«Я думаю, лідери європейських країн поставляться до цих слів Зеленського з розумінням, з огляду на ситуацію, в якій він перебував. Можливо, цей скандал відкриває вікно можливостей для України. Тому що тепер волею-неволею адміністрації Трампа доведеться доводити, що вона не тиснула на Зеленського і не притримувала військову допомогу. І якісь дії, кроки будуть у цьому напрямку. І незважаючи на те, що глобально поки нічого не змінилося, але у Зеленського є певний рівень підтримки серед людей, які живуть у Луганську і Донецьку. До нього ставляться поки що досить лояльно», – вважає аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Віталій Сизов
Віталій Сизов

Чи варто залучати США до переговорів? Думки жителів ОРДЛО

«Донбас.Реалії» поспілкувалися з жителями непідконтрольного Києву Донецька і поцікавилися: чи вірять вони, що переговори Трампа і Зеленського допоможуть вирішити багаторічний конфлікт?

«Взагалі я хочу, щоб все це зупинилося вже, але «в Україну» не хочу! Чи варто залучати Америку? Я гадаю, ні. Мені здається, вони тільки завадять цим переговорам», – відповіла жителька окупованого Донецька.

«Я хочу, щоб все це зупинилося вже, але «в Україну» не хочу» – стверджує жінка
«Я хочу, щоб все це зупинилося вже, але «в Україну» не хочу» – стверджує жінка

«Нічого ні на що не вплине в позитивний бік. Ось мені здається: або війна, або Росія. І ми під них не ляжемо, і вони на нас не вплинуть», – відрізав чоловік.

«Америка пхає носа туди, куди не треба пхати. Не треба їх взагалі залучати», – обурюється .

«Я думаю, Трамп може все», – відповіла жителька Донецька.

«Америка і так скрізь. Що її залучати? Це рівносильно тому, що я з чоловіком посварилася, а сусіди будуть розбиратися», – розмірковує жінка.

«Я з чоловіком посварилася, а сусіди будуть розбиратися» – жителька окупованого Донецька
«Я з чоловіком посварилася, а сусіди будуть розбиратися» – жителька окупованого Донецька

Реакції на скандал у Росії

А східний сусід, Росія, активно обговорює скандал у Нью-Йорку. У російських ток-шоу зловтішаються, але натякають на можливе «потепління».

– «Всі сподіваються на «нормандську зустріч». Всі українські чиновники – нормальні люди, нормально розмовляють, нормально відповідають на запитання російському журналісту», – зазначає під час включення співведучий програми «60 хвилин».

– «Та не може такого бути», – іронізує у відповідь російська ведуча Ольга Скабєєва.

Політолог Максим Ялі часто буває на російських ток-шоу. Каже, що риторика щодо України на цих шоу трохи змінилася:

«Впродовж останнього часу вона стала м’якшою, я б так сказав. Немає таких відвертих нападок на Зеленського. Якщо в цілому узагальнити, вона у стані вичікування».

Максим Ялі
Максим Ялі

Можливе розширення «нормандського формату» – думки експертів

Участь США і Велик Британії у «нормандському форматі» значно підсилила б позицію України, додає Ялі.

Якби ця двійка приєдналася – це були б два голоси на захист українських інтересів зараз
Максим Ялі

«Якби ця двійка приєдналася до «нормандського формату» і фактично трансформувала його в «будапештський», то я був би обома руками за, тому що це були б два голоси на захист українських інтересів зараз», – зазначив Ялі.

А ось Марк Симаковський з Пентагону – один з авторів американської стратегії стримування Росії після окупації Криму і початку війни на Донбасі – в ексклюзивному коментарі «Донбас.Реалії» поставив під сумнів користь від участі США в «нормандських переговорах».

Це може створити у Росії враження, що Захід готовий зустрічатися і розмовляти з росіянами і йти їм на поступки
Марк Симаковський

«Якщо участь США зможе сприяти реальним проривам в досягненні миру, то я думаю, що це було б в плюс. Але, знову ж таки, якщо це буде просто діалог заради діалогу, чим президент Трамп знову-таки відомий, але вести його будуть вже з Путіним, то це буде непродуктивним. Це може створити у Росії враження, що Захід готовий зустрічатися і розмовляти з росіянами і йти їм на поступки – замість того, щоб домогтися миру і виведення російських військ з України», – ексначальник відділу Росії у політичному управлінні Пентагону Марк Симаковський.

Марк Симаковський
Марк Симаковський

Один з підсумків зустрічі у Нью-Йорку – Трамп похвалив Зеленського за прогрес в переговорах з Росією. І закликав рухатися в тому ж напрямку, щоб завершити конфлікт.

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