Чим завершився «похід» переселенців до окупованого Луганська?

«Ми йдемо в Луганськ!» – заявили двоє українських чиновників і журналіст. І записали відеоролик зі зверненням до переселенців приєднатися до їхнього «походу» в окуповане місто. Гучна акція викликала неоднозначну реакцію по обидва боки лінії розмежування. І це вже не перша стихійна спроба почати діалог на розділеному війною Донбасі. Чим закінчилася чергова ініціатива і з чого повинна стартувати реінтеграція, на думку експертів, розбиралися журналісти спеціального телевізійного проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Переселенці – двоє чиновників Луганської обладміністрації та керівник регіонального каналу – публічно заявили: йдуть в непідконтрольне Києву місто Луганськ святкувати День міста, яке було 7 вересня.

Ідею прогулятися до обласного центру під контролем угруповання «ЛНР» в Україні сприйняли неоднозначно. Серед реакції на цю заяву були й побоювання, що «ходоки» могли потрапити в полон або підіграти пропаганді проросійських бойовиків.

«Окупаційна влада заявить, що от бачите, у нас людей за політичні переконання ніхто «на підвал» не кидає. А всі, хто уже «на підвалі», то їх посадили не за якісь там проукраїнські погляди, а за те, що вони були там «шпигунами», «диверсантами» і так далі. В тому числі це стосується, наприклад, нашого колеги Станіслава Васіна та багатьох інших», – каже письменник з Луганська Максим Віхров.

Водночас в медіа, підконтрольних угрупованню російських гібридних сил «ЛНР», трьом переселенцям пообіцяли «теплу зустріч».

«Київські «біженці» ніяк не можуть змиритися з тим, що ми будуємо «народну республіку», де немає місця багатеньких мажорам, «продажним медійникам» і чиновникам-«карателям», – йшлося у пропагандистському сюжеті.

Учасники акції «походу на Луганськ» пояснюють: хотіли би активно брати участь у процесі реінтеграції Донбасу.

Настав час прийняти рішення

«Напевно, настав час прийняти рішення. Або ми починаємо щось робити, і ми з об’єктів, саме ми, луганчани, стаємо суб’єктами, так, або, можливо, тоді вже потрібно від’їжджати звідси. Тому що всі рішення за нас приймаються у Києві. Мене завжди турбувало, чому в мінській підгрупі немає луганчан», – каже один із учасників акції, директор департаменту Луганської ОДА Денис Денищенко.

На запитання: «П’ять років не ходили, чого зараз вирішили піти?» менеджер телеканалу UA:DONBAS, ще один учасник «походу» Андрій Шаповалов каже: «Напевно, час настав. Не знаю, без коментарів. Не можу відповісти на це запитання. Все виникає в один певний момент. Ми ж не озвучили нічого такого, ну, чого не було до нас».

Непідконтрольні Києву території: хто вже побував

Спроби навести мости з непідконтрольною Києву територією робилися вже не раз. До окупованого Донецька їздили, зокрема, журналіст Андрій Куликов, колишня депутатка Надія Савченко. А в Луганську побували представники політичної партії «Розумна сила».

Але чи зможуть потрапити до Луганська переселенці з Сєвєродонецька? З'ясувалося: їх можуть зупинити ще на пункті пропуску в Станиці Луганській. Заздалегідь перепустку не замовляли.

Перепустки – це порушення Конституції України

«Ми не будемо оформлювати перепустки! Чому? По-перше, перепустки – це порушення Конституції України. Перепустки не працюють. Перепустки для людини, в якої немає перепустки, це коштує 300-500 гривень. Ну, ніби хабар прикордоннику. Я офіційно про це заявляю, мені люди про це казали», – заявляв Денис Денищенко. І додав: впевнений, що пропустили б і так.

Чи можливий діалог?

«Донбас.Реалії» поцікавилися у жителів непідконтрольного Києву обласного центру: чи готові луганчани розмовляти з гостями з іншого боку?

– Можна пускати, хай подивляться, як у нас все добре. Краще переговори, ніж війна.

– Я б їх взагалі не пустив. Не те, що в Луганськ, а в область навіть.

– Переговори потрібні, а війна не потрібна.

– Перебудувати! Перед Порошенком вони на задніх лапках бігали, а зараз Зеленський – вони не знають, що далі буде. Тому вони невідомо що коять.

– Рух їхній буде відокремлений, під наглядом. У нас є що показати. Особливо руйнування показати, які завдала та сторона.

– Обов'язково потрібно, щоб з ухилом до добра. Щоб не страждав народ! Ось такі переговори обов'язково потрібні.

Як буде відбуватися повернення української влади на ту територію? Чи буде перехідна юстиція?

Стихійні спроби налагодити зв'язок з непідконтрольними Україні територіями будуть сприйматися неоднозначно, поки український уряд не візьме процес в свої руки, говорить в ексклюзивному коментарі «Донбас.Реалії» колишній представник Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук.

«Я, наприклад, вважаю, що пану Зеленському до зустрічі в «нормандському форматі» – покласти таку постанову уряду на стіл переговорів, розіслати там заздалегідь і так далі. Тобто показати, що, окрім воєнної частини, є абсолютно людська, гуманітарна, соціально-економічна постанова, як буде відбуватися нормалізація ситуації. Як буде відбуватися повернення української влади на ту територію? Як це буде на людському рівні, як це буде в соціальному, економічному, політичному? Чи буде якійсь перехідний період? А він має бути! Чи буде перехідна юстиція? А вона має бути», – каже Євген Марчук.

В результаті «похід» в Луганськ закінчився нічим – організатори заявили, що не збиралися нікуди йти. А тільки хотіли перевірити реакцію українського суспільства.

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