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16 Вересень 2019, Київ 10:30
Донбас.Реалії

Чим завершився «похід» переселенців до окупованого Луганська?

У музеї АТО у Дніпрі. Ілюстративне фото

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«Ми йдемо в Луганськ!» – заявили двоє українських чиновників і журналіст. І записали відеоролик зі зверненням до переселенців приєднатися до їхнього «походу» в окуповане місто. Гучна акція викликала неоднозначну реакцію по обидва боки лінії розмежування. І це вже не перша стихійна спроба почати діалог на розділеному війною Донбасі. Чим закінчилася чергова ініціатива і з чого повинна стартувати реінтеграція, на думку експертів, розбиралися журналісти спеціального телевізійного проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Переселенці – двоє чиновників Луганської обладміністрації та керівник регіонального каналу – публічно заявили: йдуть в непідконтрольне Києву місто Луганськ святкувати День міста, яке було 7 вересня.

/**/ /**/ /**/ Празднование Дня города в Луганске
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Ідею прогулятися до обласного центру під контролем угруповання «ЛНР» в Україні сприйняли неоднозначно. Серед реакції на цю заяву були й побоювання, що «ходоки» могли потрапити в полон або підіграти пропаганді проросійських бойовиків.

«Окупаційна влада заявить, що от бачите, у нас людей за політичні переконання ніхто «на підвал» не кидає. А всі, хто уже «на підвалі», то їх посадили не за якісь там проукраїнські погляди, а за те, що вони були там «шпигунами», «диверсантами» і так далі. В тому числі це стосується, наприклад, нашого колеги Станіслава Васіна та багатьох інших», – каже письменник з Луганська Максим Віхров.

Водночас в медіа, підконтрольних угрупованню російських гібридних сил «ЛНР», трьом переселенцям пообіцяли «теплу зустріч».

«Київські «біженці» ніяк не можуть змиритися з тим, що ми будуємо «народну республіку», де немає місця багатеньких мажорам, «продажним медійникам» і чиновникам-«карателям», – йшлося у пропагандистському сюжеті.

Учасники акції «походу на Луганськ» пояснюють: хотіли би активно брати участь у процесі реінтеграції Донбасу.

Настав час прийняти рішення
Денис Денищенко

«Напевно, настав час прийняти рішення. Або ми починаємо щось робити, і ми з об’єктів, саме ми, луганчани, стаємо суб’єктами, так, або, можливо, тоді вже потрібно від’їжджати звідси. Тому що всі рішення за нас приймаються у Києві. Мене завжди турбувало, чому в мінській підгрупі немає луганчан», – каже один із учасників акції, директор департаменту Луганської ОДА Денис Денищенко.

На запитання: «П’ять років не ходили, чого зараз вирішили піти?» менеджер телеканалу UA:DONBAS, ще один учасник «походу» Андрій Шаповалов каже: «Напевно, час настав. Не знаю, без коментарів. Не можу відповісти на це запитання. Все виникає в один певний момент. Ми ж не озвучили нічого такого, ну, чого не було до нас».

/**/ /**/ /**/ Мост в Станице Луганской
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Непідконтрольні Києву території: хто вже побував

Спроби навести мости з непідконтрольною Києву територією робилися вже не раз. До окупованого Донецька їздили, зокрема, журналіст Андрій Куликов, колишня депутатка Надія Савченко. А в Луганську побували представники політичної партії «Розумна сила».

Колишня депутатка Надія Савченко в суді, 14 травня 2018 року
Колишня депутатка Надія Савченко в суді, 14 травня 2018 року

Але чи зможуть потрапити до Луганська переселенці з Сєвєродонецька? З'ясувалося: їх можуть зупинити ще на пункті пропуску в Станиці Луганській. Заздалегідь перепустку не замовляли.

Перепустки – це порушення Конституції України
Денис Денищенко

«Ми не будемо оформлювати перепустки! Чому? По-перше, перепустки – це порушення Конституції України. Перепустки не працюють. Перепустки для людини, в якої немає перепустки, це коштує 300-500 гривень. Ну, ніби хабар прикордоннику. Я офіційно про це заявляю, мені люди про це казали», – заявляв Денис Денищенко. І додав: впевнений, що пропустили б і так.

Чи можливий діалог?

«Донбас.Реалії» поцікавилися у жителів непідконтрольного Києву обласного центру: чи готові луганчани розмовляти з гостями з іншого боку?

– Можна пускати, хай подивляться, як у нас все добре. Краще переговори, ніж війна.

– Я б їх взагалі не пустив. Не те, що в Луганськ, а в область навіть.

– Переговори потрібні, а війна не потрібна.

Жителька окупованого Луганська
Жителька окупованого Луганська

– Перебудувати! Перед Порошенком вони на задніх лапках бігали, а зараз Зеленський – вони не знають, що далі буде. Тому вони невідомо що коять.

– Рух їхній буде відокремлений, під наглядом. У нас є що показати. Особливо руйнування показати, які завдала та сторона.

– Обов'язково потрібно, щоб з ухилом до добра. Щоб не страждав народ! Ось такі переговори обов'язково потрібні.

Як буде відбуватися повернення української влади на ту територію? Чи буде перехідна юстиція?
Євген Марчук

Стихійні спроби налагодити зв'язок з непідконтрольними Україні територіями будуть сприйматися неоднозначно, поки український уряд не візьме процес в свої руки, говорить в ексклюзивному коментарі «Донбас.Реалії» колишній представник Тристоронньої контактної групи у Мінську Євген Марчук.

Колишній секретар РНБО Євген Марчук
Колишній секретар РНБО Євген Марчук

«Я, наприклад, вважаю, що пану Зеленському до зустрічі в «нормандському форматі» – покласти таку постанову уряду на стіл переговорів, розіслати там заздалегідь і так далі. Тобто показати, що, окрім воєнної частини, є абсолютно людська, гуманітарна, соціально-економічна постанова, як буде відбуватися нормалізація ситуації. Як буде відбуватися повернення української влади на ту територію? Як це буде на людському рівні, як це буде в соціальному, економічному, політичному? Чи буде якійсь перехідний період? А він має бути! Чи буде перехідна юстиція? А вона має бути», – каже Євген Марчук.

В результаті «похід» в Луганськ закінчився нічим – організатори заявили, що не збиралися нікуди йти. А тільки хотіли перевірити реакцію українського суспільства.

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