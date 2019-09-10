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Трое переселенцев собрались идти в оккупированный Луганск – отпраздновать день города. Об этом они сообщили в своём видеообращении, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях. Дело в том, что в Луганск идти собрались Андрей Шаповалов, директор региональной дирекции телекомпании UA: ДОНБАС, Денис Денищенко, директор департамента Луганской областной военно-гражданской администрации, и начальник управления молодёжи и спорта Луганской ВГА Антон Волохов. Что стоит за таким заявлением, и как «ходоки» планируют осуществить задуманное?

«5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?» – такими словами начинается видеоролик трёх бывших луганчан, которые решили пойти в родной город после пяти лет изгнания. В своём видеобращении переселенцы говорят, что им каждый день снится их дом, поэтому больше ждать они не намерены: приняли решение идти на неподконтрольную территорию.

Под видео разгорелся спор о целесообразности такого хода. Люди скептично отнеслись к идее и пытались отговорить мужчин от этого поступка, призывая задуматься о безопасности. Однако, они непреклонны. Вот что рассказал Радио Донбасс.Реалии директор региональной дирекции телекомпании «UA:ДОНБАС» (часть «UA Суспільного») Андрей Шаповалов.

«Есть большое количество людей, которые пожелали к этой акции присоединиться. Мы не делали никаких призывов и с собой не звали, ведь это означает – брать на себя ответственность за других людей. После полученных комментариев мы думаем над каким-то механизмом, который будет предохранителем в этой акции. Мало ли, что может быть», – говорит Шаповалов.

На «Суспільному» отреагировали на инициативу Шаповалова следующим образом:

«Посещение Луганска – собственная инициатива Андрея Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки политике государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях Луганской области», – говорится в заявлении общественного вещателя.

Шаповалов говорит, что это будет его выходной, и он имеет полное право провести это время так, как ему того хочется. Хотя пропуск на неподконтрольную территорию он не оформлял.

Я считаю Луганск Украиной, и никакие пропуска мне не нужны



«Нет пропуска – нет проблем! Я считаю Луганск Украиной, и никакие пропуска, чтобы пройти по территории Украины, мне не нужны. Нет же пропуска в Макеевку или Горловку. Пропуск от СБУ я не получал, и это моя гражданская позиция. Я считаю это неконституционным. Эта норма ущемляет меня и мои гражданские права. Что даёт этот пропуск? У меня есть паспорт гражданина Украины – это мой пропуск!»

Ещё один участник похода на Луганск, Денис Денищенко, целью этого называет диалог.

Нужно инициировать гражданский диалог



«Видимо, пришло время. Мы составили небольшой план. На восточном фронте пять лет без изменений. Война стала бизнесом для многих людей. Но эту войну даже в Северодонецке уже многие не воспринимают. Поэтому нужно искать другие инструменты, один из таких инструментов взят из мировой практики, той же Югославии, когда много лет воевали, но как-то начали между собой разговаривать. Я уверен, что 90 процентов там хотят мира и ждут Украину, просто они разуверились и недовольны многими вещами. Я просто хочу, чтобы Украина была единой и неделимой, и чтобы мы боролись не за территорию, а за людей. Нужно инициировать гражданский диалог».

У Дениса Денищенко, как и Андрея Шаповалова, нет пропуска от СБУ, и оформлять его он не собирается, ссылаясь на нарушение гражданских прав перемещения по Украине.

Мы обсуждали этот вопрос и решили не оформлять пропуски



«Я принципиально выступаю против пропусков. Эти пропуска не выполняют своей роли, потому что пройти без пропуска на КПВВ стоит 300-500 гривен. Те, кто не хочет оформлять пропуск – едет через Российскую Федерацию, проезжая по украинским паспортам. Поэтому я принципиально их не оформляю. Я неоднократно был на мосту в Станице, и нет никакой проблемы пройти без пропуска. Мы обсуждали этот вопрос и решили не оформлять пропуски. Мы оповестим все официальные органы про это событие», – говорит Денищенко.

А вот в Службе безопасности Украины говорят, что без пропусков осуществить задуманное не выйдет.

Гражданин должен иметь электронный пропуск. В противном случае, он не может пересечь линию разграничения



«Для пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда и выезда гражданин должен иметь электронный пропуск. В противном случае, он не может пересечь линию разграничения. Без пропусков проходить могут только иностранные наблюдатели, и то с согласования с командующим Операцией объединённых сил. Пересечение линии разграничения вне КПВВ предусматривает ответственность по статье 204 админкодекса – штраф», – говорит Галина Прищепа, спикер главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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