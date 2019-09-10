В выходные луганчане отпраздновали 224-летие родного города, из них 5 он находится в оккупации группировки «ЛНР». Раньше жители Луганска жаловались на советский подход к мероприятию – обязательная выставка цветов, на которую от каждой школы надо подготовить икебану; утренние концерты, в которых участвуют детские коллективы, и снова – школы и университеты обязаны быть; спортивные площадки для баскетбола и волейбола, а также парад танцоров. Но чаще всего «обязаловка» для всех школьников и студентов заканчивалась до полудня, а дальше уже выбирайте сами – оставаться на концерте местных никому неизвестных артистов или все же уже приехать на «дураковку» (центральная площадь города Луганска) на вечерний концерт и салют.

При группировке «ЛНР» подход не изменился, может, потому что у «власти» лица все те же – к примеру, Манолис Пилавов, который до 2014 года был заместителем главы города Луганска, а теперь стал его «мэром». Началось традиционно с «официоза» – почтили память луганчан, сообщает местное СМИ. Возложили цветы к памятникам Климента Ворошилова, Николая Холодилина и к монументу «Они отстояли Родину», посвященному боевикам, оторвавшим ОРЛО от Украины.



Утром перекрыли одну из главных луганских улиц – Коцюбинскую. Здесь выступали танцевальные коллективы – традиционно не обошлось без русских народных «па» и старой российской «попсы». К примеру, группы «Руки вверх» с песней «Крошка моя». Вместо выставки цветов организовали площадь сувениров и ручной работы, где, кроме handmade, луганчанам предлагали и отдельно экспозицию советских кукол.



Провели бал семейных пар. На Театральной площади города, в народе просто «театралка», собрали шесть пар новобрачных и тех, кто вместе прожил несколько десятков лет, а также детей, которые родились в День города пять лет назад – именно в тот год, когда свой день рождения Луганск «праздновал» впервые в оккупации. Что же делали пары на таком «важном» балу? А ничего! Их собрали, поздравили, показали, что тут живут и пожилые люди, и есть новые пары, и рождаются дети. Значит, по их логике, город жив, «галочку» поставили.



Еще один обязательный пункт – поздравление тружеников города, а главная «изюминка» – Луганску присваивают звание «города-героя». Интересный подход. Сами захотели, сами назвали. А главное, такой повод поставить еще один монумент и потратить деньги из «бюджета» оккупированного города, которого и так вечно не хватает.



Удивили луганчан шоу «Леди на велосипеде» – это конкурс костюмов. Здесь – и героини кинофильмов, и морячки, и даже баба-яга.

Продолжили креативить организаторы уже костюмированным зоодефиле «Четыре лапы». Да! Собаки в костюмах и конкурс дефиле!

Ну а напоследок – конкурс красоты «Мисс ЛНР», в котором приняло участие 20 луганчанок. А закончилось все концертом с российскими артистами Иракли и Эльвирой Т, которых в местных СМИ называют «звездами», а в социальных сетях – «сбитыми летчиками».



Не обошлось и без пропаганды на местных телеканалах. Традиционно вспомнили и про «русские корни», и успокоили, что «все будет хорошо».

«Луганск – город-труженник, город-воин, город-герой. Официально, без преувеличения и ложной скромности. Город роз, абрикос и бездонного неба. С днем рождения, город. Тебе всего 224 года, но ты успел пережить столько, чего некоторые не видели и за 500, и за 1000 лет. И я знаю, что самое важное и интересное, у «русского» города Луганска еще впереди», – в эфире заявил ведущий сепаратистского канала «Луганск 24» Сергей Колесников.

«Он пережил войны, разруху, но все равно выжил. И не просто выжил, а развивается», – отметила в своем сюжете луганская журналистка Карина Джамалян.





О каком развитии и победах идет речь – эту тему журналисты не раскрывают, ведь фактов, которые бы подтвердили эти громкие слова, нет. А пока в оккупированном Луганске вновь и вновь навязывают, что город «русский», те, кто выехал и поддерживает Украину, мечтают отметить следующий день рождения – юбилейные 225 лет – под сине-желтым флагом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)