(Друкуємо мовою оригіналу)

Юзовка, Сталин, Сталино, Троцк, Донецк. В последнее воскресенье лета крупнейшему городу Донбасса и одному из самых противоречивых городов Украины «официально» исполнилось 150 лет.

Как появился Донецк? Какие факты и истории об основании города не знают даже дончане? И откуда у дончан, которые живут в одном из самых молодых областных центров Украины, такая гордость за свой город?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили кандидат исторических наук Антон Лягуша и декан исторического факультета Донецкого национального университета имени Василия Стуса Юрий Темиров.

– День города – это, наверное, главный праздник для дончан. Как вы думаете, почему? И главный ли для вас это праздник, по крайней мере, когда вы жили в Донецке?

Антон Лягуша: День города почти всегда совпадал с Днем шахтера и праздновался в один день. Именно поэтому это был главный праздник. Такая традиция почти во всех шахтерских моногородах Донецкой области. И поскольку стереотипно реально шахтеры считают себя главными на Донбассе, в Донецкой области, соответственно, они празднуют свой праздник и день города как двойной праздник.

– А когда появилось такое слияние Дня города и Дня шахтера? И когда появилась традиция отмечать День города Донецка в последнее воскресенье лета?

Антон Лягуша: На самом деле, история праздника Дня шахтера и Дня города абсолютно случайна. Любая дата любого города, на мой взгляд, кроме каких-то средневековых европейских городов, любая дата притянута.

Почему это последнее воскресенье августа, как думается, это когда заканчивается и страда, и сельскохозяйственная жизнь в каком-то смысле. Именно поэтому последний выходной день перед осенью, перед началом учебного года. Здесь складываются все факторы, которые сформировали празднование Дня города и Дня шахтера.

– Если бы вы рассказывали о праздновании Дня города человеку, который никогда не бывал в Донецке, о чем бы вы рассказали?

Антон Лягуша: Смотря, кто был бы передо мной. Если бы это был какой-нибудь интеллигент, я бы рассказывал, как все в едином эйфорическом порыве радостно гуляют по парку Щербакова, по бульвару Шевченко, любят свой город. А если бы это были молодые люди, я бы рассказывал как много пьют, гуляют, жарят шашлык, веселятся. Если бы это были спортсмены, я бы рассказывал о соревнованиях, каких-нибудь гонках. Если это люди, которые любят массовую культуру, я бы говорил, что вечером сумасшедшие массовые гуляния, с поп-звездами, обязательным салютом и что все культурные площадки города оживают в этот момент.

– Мне кажется, даже более гиперболизировано празднуют люди в этот день.

Это внутренняя коммуникация со своим городом, когда ты ему хочешь сказать спасибо

Антон Лягуша: Да. Это даже некий средневековый карнавал, когда все выходят на улицу и каждый выполняет определенную роль. Я считаю, что любовь к Донецку, с одной стороны, является естественной, пока что для меня в Украине лучшего города нет. С другой стороны, эта любовь или гордость исторически, идеологически прививалась, этот локальный патриотизм, который в итоге сыграл злую шутку.

Я тоже ходил на улицу, гулял по парку Щербакова, мы ходили на массовые гуляния на центральную площадь. Но празднование Дня города во мне всегда вызывало чувство недоумения. Потому что пить можно в любой другой день. Но я понимал, что это внутренняя коммуникация со своим городом, когда ты ему хочешь сказать спасибо. И тебе кажется, что именно в этот день город оживает и точно тебя услышит.

– Вы так много хорошего говорите и о людях, и о городе. Но, наверное, те люди, которые не были в Донецке, руководствуются мифами и стереотипами. Как можно так много хорошего говорить, когда много новостей или событий, которые трактуются как плохие в информационном пространстве, произошли из-за этого города.

Это не стереотипно сепаратистский город. В Донецке были проукраинские митинги, много людей выходили и показывали свою позицию

Антон Лягуша: События произошли не из-за этого города, это точно. События случились в Донецке тоже, но есть внешняя агрессия. В этом дончане практически не виноваты. Я абсолютно уверен, что это не стереотипно сепаратистский город. В Донецке были проукраинские митинги, много людей выходили и показывали свою позицию. Это была естественная позиция жителя своего города.

Да, с другой стороны, тоже были протесты, в которые были включены часть жителей города. Когда мы говорим про войну и сегодняшнюю историю Донецка, мне кажется, он пал жертвой разных обстоятельств. И я не уверен, что любой другой город справился бы с этим. Так оказалось, что Донецк и Луганск ближе всего к границе. И так оказалось, что там было достаточно много пророссийского элемента.

Донецк пал жертвой разных обстоятельств. И я не уверен, что любой другой город справился бы с этим

Конечно, где-то мы не доработали. Потому что Украина «входила» туда как-то осторожно. При том, что я абсолютно убежден, что в Донецке была очень хорошая украинская культура. Да, она не нужна была всему городу, никогда хорошая культура не нужна всем.

Если мы говорим про российско-украинскую культуру и про проблему, которая не чувствовалась, мы не сумели нащупать эту проблему, не сумели работать с проблемой украинскости украинцев в украинском Донецке. И это наша ошибка.

– Донецку всего 150 лет. И городом тогдашняя Юзовка стала только в июне 1917 года, до этого был просто поселок. По меркам украинских городов, это очень молодой город. Но откуда у дончан берется такая гордость за свой город?

Как минимум основание Донецка нужно вести от 1779 года

Юрий Темиров: Я как историк хотел бы подчеркнуть, что 150 лет Донецку за официальной версией. Историки нашего и донецкого факультетов документально доказали, что как минимум основание Донецка нужно вести от 1779 года. Была найдена перепись населения так называемой Александровской Слободы казацкой, которая была на территории современного Киевского района. Нам не удалось в этом убедить комиссию. Хотя нужно корректировать дату основания нашего города.

Относительно вашего вопроса, есть серьезные основания гордиться Донецком. Я думаю, что каждый человек любит свой город. Но наш город очень динамично развивался. Сначала как индустриальный центр, а потом как мощный культурный центр. В том числе, в контексте развития Донецкого государственного университета. У Донецка есть много серьезных достижений в промышленном, культурном, спортивном плане.

Но самое главное, что человек, который там родился, знает эту атмосферу с детства, знает этих людей, несомненно ими гордится.

– Вы коснулись интересной темы касательно казаческого прошлого этих земель, а до этого там были скифы, половцы, недалеко стояла Кальмиусская паланка. В мифологии города, во время празднования Дня города это не упоминается. Когда появился этот праздник День Донецка и почему ничего украинского не упоминается в этой истории?

Юрий Темиров: Думаю, праздник города неслучайно привязан ко Дню шахтера. Он рождался в советские времена и тогда с самого начала подчеркивался этот индустриальный смысл. Была цитата Ленина о том, как важно революции контролировать Донбасс. Думаю, это результат системной пропагандистской работы во времена Советского Союза.

Когда Советский Союз распался, у нас начал формироваться другой миф. Иностранное происхождение вошло в моду. Была большая дискуссия, где ставить памятник Джону Хьюзу. Его поставили против мэрии на улице Артема, хотя наши историки советовали поставить его возле проходной металлургического завода. Наши историки пытались доказать, что не строился бы завод там, где нет населения. Показывали документы, что это было основано запорожскими козаками, что тут была Кальмиусская паланка.

Но в советские времена это было неуместно с точки зрения мифа об индустриальном Донбассе, а потом это стало не очень уместно, когда начали формировать новый миф. Увлекла всех идея, что нас основал валлиец, британец.

– Была Донецкая область, но она просуществовала только 6 лет. Ее основали в 1932 году, потом разделили на Ворошиловградскую и Сталинскую области. Но донецкий топоним остался и продолжал существовать. Когда переименовывали город из Сталино в Донецк, это было единогласное решение. Но непонятно, откуда взялось это название.

Какие уроки можно извлечь? Сейчас по возврату в Донецк, что нужно менять?

Пока у нас в голове хоть немного будет жить советское, мы никогда не сможем говорить про свободу

Антон Лягуша: Советское точно нужно менять. Пока у нас в голове хоть немного будет жить советское, мы никогда не сможем говорить про свободу, уйти от тоталитарного способа мышления. Наверное, это не нужно будет делать в первую очередь, здесь стоит подумать. Точно нужно будет работать с людьми.

Когда мы вернемся, мы не должны никому доказывать, что мы украинцы. Все знают, что Донецк – это Украина, как Луганск и Крым. Но нужно будет много разговаривать с украинцами, которые остались там и которые на нас обижены. Разговаривать с жителями Донецка, которые не считают себя украинцами. И когда мы вернемся, нам нужно будет ставить на ноги систему образования. Это историческое образование, язык, философия, социология.

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