(Друкуємо мовою оригіналу)

Где тусить, если живешь за линией разграничения? Война сильно откорректировала расписание работы и лайн-ап когда-то популярных культурных заведений в ОРДЛО. Многие просто закрылись. Некоторые изменили репертуар, а бунтарскую концепцию спрятали подальше. Появились и новые развлечения, порожденные «русским миром». Мы расскажем, как изменился репертуар «старых» заведений Донецка, Луганска и других городов в оккупации.

А здесь читайте, как выглядела донецкая музыкальная жизнь до войны.

Музыкальный гид по Донецку

Сейчас афиш в городе немного. Вот события лета, которые нам удалось найти

«На полную» работает культовый донецкий бар Gang`Ю`бazz. Афиша предлагает много «каверов»: в июле пели «Короля и шута» и «Сектор газа». В августе – Розенбаума, украинский «Бумбокс» и AC\DC.

На 1 сентября анонсирована студенческая вечеринка в Chicago Music Hall (очень популярный до войны ночной клуб и «байкерз бар», но теперь ведь ночью – комендантский час). Там пишут, что это «открытие клубного сезона в Донецке». А 24 сентября в Chicago — вечеринка ко Дню города – электроника, техно, deep house. Играют местные ди-джеи.

В эту субботу – метал-вечеринка Big Fat Gig («Большой Жирный Концерт») в концертном зале Underground Stage. Играют, судя по «зазывалке», тяжелые группы из Донецкой области – естественно, оккупированной части.

«Caliber 10x27 из Зугрэса уже не первый раз ворвутся на нашу сцену и прокачают тебя своим дэз-кором. Genome Side из Донецка уже варят для мероприятия свой лучший грув-металл, проверенный временем. FOX RIVER мчат к нам из Луганска впервые! Их локомотив уже заряжен прогрессивом и мощнейшим джентом. MEGALONDON фром Кировское приедут под знаменем DONBASS BRUTAL SYNDICATE и готовы ввалить своего отборного дум-кора. Это огромный и жирный пинок серым будням августа! Если ты по какой-то причине за всё лето ни разу не сгорел на солнце, то самое время прийти и обуглиться под сценой!», – так красочно описывается будущая вечеринка в соцсетях.

23 августа в ресторане «Плакучая Ива» поет российский исполнитель «Джанго» – Алексей Поддубный (он, кстати, в 2105-м давал концерт и для членов вооруженной группировки «ДНР»).

Ещё в Донецке есть камеди-проект «Жажда смеха». Это «детище оккупации», создали его как раз в 2015 году, уже под эгидой «республики». Организатор клуба КВН-щик Антон Молодецкий в интервью интернет-изданию «Все о «ДНР» говорил так: «Начало нашему шоу было положено в смутное для республики время... Сначала мы назывались «стендап-клубом». Потом стали «камеди-шоу». Начали расти форматы наших выступлений, — рассказывает автор идеи. — Появились дуэты, трио. Первое мероприятие провели в одном из донецких ресторанов».

Теперь на стендапы «Жажды смеха» приезжают российские комики.

Идем дальше... Арт-паба «Орешек» давно нет. В его ВК-группе осенью прошлого года вывесили пост о продаже паблика. Нет больше и «Ливерпуля», очень популярного концертного зала, где до войны выступали звезды – «Тартак», «Крихітка», «Друга ріка», O'Torvald...

В ноябре в Донецк приезжает хореографический ансамбль «Лезгинка» из российского Дагестана.

В филармонии 16 августа играют «Легенды русского рока». Дело в том, что концерты из серии «легенды рока» (не только русские, много и западных) донецкий симфонический оркестр играет регулярно.

Работает «Кинокофейня Ханжонкова» – заведение в кинотеатре «Звездочка». Вечеринки, караоке, каверы группы «Нервы», местный рок и блюз – практически весь август тут «тусят».​

«Актив» для любителей тишины

Из не-музыкального времяпрепровождения, в Донецке жизнь есть в Молодежной библиотеке. Например, там работает женский культурно-просветительский клуб «Аврора». Анонсирует лекции «Сколько стоит невеста», «Темная сторона интернета», «Сможете ли вы меня простить». Есть регулярная «Игротека в библиотеке», клуб любителей астрономии. Проводит молодежная библиотека проект «Сушка» для фотографов-любителей. Вот что пишут организаторы:

«Помните, как это было в доцифровую эру, в тёмной (ванной!) комнате, с реактивами и прищепками? «Сушка» вновь возвращает почти что забытый процесс к жизни, чтобы привлечь внимание к фотографии как искусству и дать возможность прочувствовать его по полной. Формат мероприятия позволяет всем заинтересованным развесить на бельевых веревках при помощи прищепок заранее распечатанные (свои!) фотографии. Если участнику выставки понравилась та или иная «чужая» работа, то её можно взять себе – в обмен на свою, по окончанию регламентированного времени».

И вот еще интересное: из правил – «Запрещается выставлять контент: НЮ, пропаганда и популяризация насилия и экстремизма, фото противоречащие законодательству «Донецкой Народной Республики».

Активничает донецкий Планетарий: фильмов о звездах там идет сейчас порядка двух десятков.

Куда уехал весь чиллаут...

Луганск. Культовой анеграундной точкой на карте города был бар Чиллаут Донбасс. Признаков его жизни мы, увы, не нашли.

Студент из Луганска рассказал автору Радио Донбасс.Реалии в Луганске:

– У нас с этим беда конечно. К сожалению, тусовок нет из-за комендантского часа. Все как в 90-х. Покушать вкусно можно в «Мичигане», в «Династии» (под мафию сделали). В «Бодром дне» (кофейня) крутят фильмы на проекторе. В «Coffee life» можно в покер сыграть, мафию, фильмы тоже посмотреть. Вообще они стараются, молодцы, много чего проводят. А так - из-за ограничений негде тусить. Поэтому ходим на спокойные тусовки до 23:00.

На «Атриуме» (ТЦ) есть картинг, пинг-понг, теннис большой, веревочный городок. Это наверное самое интересное. Уличных музыкантов встречаю на улице - в парке ВЛКСМ и переходах. Собираемся сходить в квест-комнату, никак не дойдём. Там нужно «найти выход» и все такое, как в «Пиле». Чего-то супер интересного, как в Киеве, у нас нет. Все простенькое.

На афишах мы нашли вечеринку в «Coffee life» и там же – поэтические вечера. На «Литературных средах» поэты декламируют свои произведения. «Литературная среда» – это сообщество, которое объединяет прозаиков, поэтов и литераторов города.

Также в кафе организовывают мастер-классы и квартирники. Наример, лекция по саморазвитию в арт-пространстве, «Летний квартирник» с участием сольных музыкантов и групп. Еще в этом кафе устраивают тематические вечеринки. Например, вечеринка в Oscar-стиле. Действует там и Клуб настольных игр, посещение которого обойдется в 50 рублей за вечер (около 20 грн). Предлагают Монополию, покер, стратегии и шахматы.

В пивбаре «Берлога» в августе проводят неделю памяти Виктора Цоя. В рамках фестиваля 3 мероприятия: Литературная среда с темой вечера «Перемен требуют наши сердца», показ кинофильма «Игла» и кавер-вечер «Экспериментальный микрофон», в котором примут участие музыканты Луганска и Свердловска. Еще из событий августа там – «​Веничкина радуга» – фестиваль памяти музыканта, поэта и художника Вени Д'ркина (Александра Литвинова).

Также периодически в «Берлоге» проводят вечерние кинопоказы. Раз в 2 недели в 18:00 организовывают Свободный микрофон, предоставляя аппаратуру и сцену музыкантам, писателям и комикам для того, чтобы они «были увиденными и услышанными».

«Опен Эйр» будет проходить на озере села Верхнедеревечка Краснодонского района. Для участия необходимы туристические палатки.

Тематические вечеринки в городе проходят в двух местах: в «Космосе», до войны принадлежащего Кривобокову, и в ресторане «Путь IN», что на восточных кварталах (до войны назывался «Гараж», концепцию и название поменяли зимой 2014 года, за пару месяцев до захвата города). По пятницам и субботам после 18:00 здесь – Дискотека 80-х «под лучшие хиты эпохи».

В «Космосе» после оккупации все переделали под стиль СССР и тематику космического пути Гагарина.

Местная жительница, которая попала на вечеринку в стиле СССР, рассказывает, что антураж там соответствующий, а при входе даже выдают шапочки «как у Ленина».