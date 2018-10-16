(Друкуємо мовою оригіналу)

Его называли «Высоцким 90-х», талантливейшим из недооцененных рок-бардов. Его песни стали народными, но мир так и не услышал профессионально записанных альбомов. После него остались только записи «квартирников». Он вошел в историю музыки, как Веня Д'ркин, хотя по паспорту – обычный паренек Саша Литвинов из поселка Должанского Луганской области.

«И ты идешь по городу,

И за тобой летят бабочки,

И где ступают твои лодочки –

Там распускаются цветы»…

Обычный парнишка из небольшого поселка в Луганской области Саша Литвинов с 7 лет писал стихи, в 12 – учился играть на гитаре, а в 14 – руководил школьным вокально-инструментальным ансамблем. В начале 1990-х поступил в Луганский аграрный университет, где Дрантя, так его ласково называли друзья, создал коллектив «Давай-давай».

Псевдоним Веня Д’ркин появился спонтанно. На «Оскольской лире» в 1994 году Саша Литвинов просто решил подшутить над приятелем, которого называли Дыркин. Записался в очередь на концерт под его именем. А вскоре на территории фестиваля прозвучало: «Выступает Вениамин Дыркин из Максютовки». И выступил, да еще как выступил. Стал лауреатом, а через год на том же фестивале в городе Старый Оскол забрал и гран-при. Д’ркин стал известным, правда, в узких кругах песенного андерграунда.

«Я не хочу этот город – город чужой.

Я не хочу этот город – он стал слишком злой.

Я не хочу этот город – мне нужен свой,

В котором есть дом, где хотя бы портретом на голой

стене –

Цой…»

Говорили, что в его песне идеально все – музыка, текст, звучание гитары и голос; пророчили большое будущее, называя «Высоцким 90-х»; приглашали в Москву. А когда он все же приехал, то ему предложили записать альбом и просто «кинули». Д’ркин честно признавался, что свой первый альбом «Все будет хорошо», который за три дня записали в студии в марте 1997-го, считает провалом и просил его не слушать. Ведь он всегда играл и пел сам, а здесь «заказчики» попросили новые инструменты, несколько голосов, как результат – «никакой альбом и ненастоящий Д’ркин».

Настоящий Д’ркин появился в сентябре этого же года, когда Литвинову поставили диагноз – рак. Тогда его песни зазвучали по-новому.

«Увидел пароходик и сгорел дотла,

Оставив на поверхности мазутные пятна.

Может, от любви,

А может, от зависти.

Не уберегли, не досмотрели…»

Он призывал не тратить свою жизнь зря, ценить близких и каждую минуту проводить рядом с ними. Он выступал против наркотиков и алкоголя. Он просто объяснял, что надо жить и бороться…Как боролся сам: в перерывах между химиотерапиями Д’ркин записывал новые фонограммы. Одной из последних стала музыкальная пьеса-сказка «Тае Зори», которую критики называли «исповедью умирающего человека».

Врачи сделали все, что, по их словам, могли, и отпустили Д’ркина домой со словами: «Умрет через день-два». Вот только продержался он еще девять дней, а потом – как в своей песне: «Ну я пошел»… и ушел навсегда. Похоронили его в Украине. Ему было всего 29.

«Если кривая поводит боками,

Если уже не приносят обеды,

Если врачи разводят руками

Значит – сегодня придет День Победы»

Его музыку никогда не крутили на радио, он ни разу не снял клип, на свет так и не появилась ни одна пластинка, остались только любительские записи «квартирников». Он написал более трех сотен песен, но мир при жизни Д'ркина не услышал и половины. Он стал последним, чьи песни переписывали с кассет, говорят поклонники. И теперь, гуляя по улице, можно услышать, как молодежь продолжает напевать его песни, которые не стали радиохитами, но навсегда остались народными.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)