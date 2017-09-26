(Друкуємо мовою оригіналу)
Луганск довоенный – это сине-желтые трафареты по городу и черно-белые граффити от местных ультрас. За три года военного конфликта на подконтрольной «ЛНР» территории многие молодежные «настенные» рисунки были уничтожены, но в памяти луганчан город останется разрисованным в государственных цветах. Какими были улицы ныне оккупированного города еще три года назад?
До города остается всего одна остановка. От силы минут 15 езды. Но поезд предательски долго стоит на «РЭПе» (ремонтно-экипировочный пункт). Смотришь в окно… На всю стену «РЭПа» граффити «Ласкаво просимо до Луганська!». Надпись на сине-желтом фоне, а по бокам изображены парни в белых футболках с надписью «Чорно-білі». Лица закрыты «розами» – шарфы фанатов, а в руках – биты.
Да уж. Когда луганские ультрас рисовали это граффити, то даже не догадывались, что через несколько лет действительно первыми будут вынуждены защищать родной город…
Отрезок «РЭП» – «Луганск» всегда самый тянущийся. Тут итак хочется скорее домой, а вагон на каждом метре уменьшает скорость. Еще немного и появится такое родное встречающие граффити. Нет, это не надпись «Луганск»… Это 120-метровый девиз луганских ультрас.
«Мы лучшие – мы победим! За город наш честь отстоим!»…В черно-белых тонах, с изображениями гербов «движа», города и клуба!
Сейчас к этим словам относишься иначе. Это – не просто девиз ультрас. Это – крик всех луганчан, которые хотят вернуться в родной город…но обязательно под сине-желтым флагом.
За несколько лет до военного конфликта на востоке Украины луганские ультрас действительно разрисовали город в свои цвета. Но не только футбольные эмблемы, надписи «Заря» заполонили Луганск. Ультрас своими граффити реально заставляли молодежь думать, выбирать свой путь и гордиться, что они – луганчане.
От вокзала поднимаешься по эстакаде к памятнику Ворошилова, дальше в сторону двадцатой школы…Здесь один из главных спортивных призывов города – «Будь сильней!». На граффити изображен парень в футболке «Чорно-білі». Красным на фоне перечеркнуты знаки «алкоголь», «курение», «наркотики». После того, как на «20-ке» появился такой призыв, эта площадка стала по истине местом спортивных турниров. Тут – и фан-соревнования по подтягиваниям, и баскетболу, и стритворкаут, и даже массовые пробежки заканчивались именно здесь.
А если поехать на пересечение улиц Градусова и Ломоносова, то можно погрузиться в минутку исторических событий. В 1972 году впервые чемпионом СССР стал клуб из провинциального города Ворошиловград. На граффити надпись: «Мы – чемпионы!», эмблема клуба и легендарный тренер Герман Зонин. Помните его слова: «Заря» еще взойдет!»…А ведь действительно взошла и заиграла…правда не дома…
Сейчас, закрыв глаза, кажется, что можешь вспомнить любую улочку, и там обязательно будет граффити или трафарет ультрас – черно-белый тигр, надпись «ЗОРЯ», «чорно-білі» с орнаментом, «Зарница». И хотя в группировке «ЛНР» стараются зарисовать любые упоминания про патриотическую молодежь – будь-то трафарет про футбол или просто сине-желтый флаг…все равно веришь: когда в Луганске все закончится, город обязательно разрисуют заново в правильные цвета – сине-желтые и черно-белые.
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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