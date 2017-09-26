(Друкуємо мовою оригіналу)

Луганск довоенный – это сине-желтые трафареты по городу и черно-белые граффити от местных ультрас. За три года военного конфликта на подконтрольной «ЛНР» территории многие молодежные «настенные» рисунки были уничтожены, но в памяти луганчан город останется разрисованным в государственных цветах. Какими были улицы ныне оккупированного города еще три года назад?

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​До города остается всего одна остановка. От силы минут 15 езды. Но поезд предательски долго стоит на «РЭПе» (ремонтно-экипировочный пункт). Смотришь в окно… На всю стену «РЭПа» граффити «Ласкаво просимо до Луганська!». Надпись на сине-желтом фоне, а по бокам изображены парни в белых футболках с надписью «Чорно-білі». Лица закрыты «розами» – шарфы фанатов, а в руках – биты.

Да уж. Когда луганские ультрас рисовали это граффити, то даже не догадывались, что через несколько лет действительно первыми будут вынуждены защищать родной город…

Отрезок «РЭП» – «Луганск» всегда самый тянущийся. Тут итак хочется скорее домой, а вагон на каждом метре уменьшает скорость. Еще немного и появится такое родное встречающие граффити. Нет, это не надпись «Луганск»… Это 120-метровый девиз луганских ультрас.

«Мы лучшие – мы победим! За город наш честь отстоим!»…В черно-белых тонах, с изображениями гербов «движа», города и клуба!

Сейчас к этим словам относишься иначе. Это – не просто девиз ультрас. Это – крик всех луганчан, которые хотят вернуться в родной город…но обязательно под сине-желтым флагом.

За несколько лет до военного конфликта на востоке Украины луганские ультрас действительно разрисовали город в свои цвета. Но не только футбольные эмблемы, надписи «Заря» заполонили Луганск. Ультрас своими граффити реально заставляли молодежь думать, выбирать свой путь и гордиться, что они – луганчане.

От вокзала поднимаешься по эстакаде к памятнику Ворошилова, дальше в сторону двадцатой школы…Здесь один из главных спортивных призывов города – «Будь сильней!». На граффити изображен парень в футболке «Чорно-білі». Красным на фоне перечеркнуты знаки «алкоголь», «курение», «наркотики». После того, как на «20-ке» появился такой призыв, эта площадка стала по истине местом спортивных турниров. Тут – и фан-соревнования по подтягиваниям, и баскетболу, и стритворкаут, и даже массовые пробежки заканчивались именно здесь.

А если поехать на пересечение улиц Градусова и Ломоносова, то можно погрузиться в минутку исторических событий. В 1972 году впервые чемпионом СССР стал клуб из провинциального города Ворошиловград. На граффити надпись: «Мы – чемпионы!», эмблема клуба и легендарный тренер Герман Зонин. Помните его слова: «Заря» еще взойдет!»…А ведь действительно взошла и заиграла…правда не дома…

Сейчас, закрыв глаза, кажется, что можешь вспомнить любую улочку, и там обязательно будет граффити или трафарет ультрас – черно-белый тигр, надпись «ЗОРЯ», «чорно-білі» с орнаментом, «Зарница». И хотя в группировке «ЛНР» стараются зарисовать любые упоминания про патриотическую молодежь – будь-то трафарет про футбол или просто сине-желтый флаг…все равно веришь: когда в Луганске все закончится, город обязательно разрисуют заново в правильные цвета – сине-желтые и черно-белые.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)