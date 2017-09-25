В оккупированном Луганске продолжают воспитывать молодое поколение, рассказывая мифы о подпольной антинацистской молодежной организации, которая действовала в Краснодоне с сентября 1942 года по январь 1943 года. «Молодогвардейцы» распространяли антинацистские листовки с призывами подниматься против оккупантов, развешивали красные флаги, подожгли здание немецкой биржи труда, а в январе 1943 года подпольщиков после мучительных пыток и допросов нацисты сбросили в шурф краснодонской шахты – и расстрелянных, и еще живых. Про подвиг подпольной организации писатель Александр Фадеев написал одноименный роман. Он же и создал те главные образы, по которым теперь и воспитывают на оккупированной «ЛНР» территории молодежь. 23 сентября «Молодой гвардии» исполнилось 75 лет – что стало поводом для торжеств на неподконтрольной Украине части Луганщины. Что в этой истории – на самом деле миф и выдумки, а где правда про «Молодую гвардию»?

23 сентября. Краснодон. Мемориальный комплекс «Непокоренные». Возле памятника – вся «элита» группировки «ЛНР». Вокруг – школьники с цветами.

«Их подвиг – это тот родник, тот источник, из которого мы будем черпать и черпаем свои силы для жизни, для развития, для победы. И сегодня мы передаем этот сохранившийся источник вам – молодежи. Вы тоже, наши дети и внуки, будете победителями… Теперь это ваша победа, это ваше знамя, и вам его нести всю свою жизнь, пока не передадите следующему поколению. Память будет жива всегда. Памяти павших будьте достойны», – обратился к собравшейся молодежи Игорь Плотницкий, глава группировки «ЛНР», которая признана в Украине террористической.

Кого же чтят пророссийские сепаратисты? Историю о «Молодой гвардии» за последние годы не раз называли мифом. За 75 лет трижды создавались комиссии, которые должны были выявить, что ж из истории «Молодой гвардии» правда, а что идеологические постулаты власти. За это время до сих пор неизвестно: сколько на самом деле было молодежи в организации, кто все же был комиссаром организации, как и за что награждались «молодогвардцейцы», говорит луганский историк Валерий Снегирев.

Не все «молодогвардейцы» были удостоены наград. Даже среди тех, кого забили до смерти и скинули в шурф, остались не отмеченные подпольщики

«В Молодой гвардии» – 6 героев СССР: Кошевой, Громова, Шевцова, Земнухов, Тюленин и в 1990 году Горбачев награждает еще Туркенича, погибшего в Польше. За всю Сталинградскую битву, где погибло более миллиона человек, Сталин дал только 122 героя СССР. Не все «молодогвардейцы» были удостоены наград. Даже среди тех, кого забили до смерти и скинули в шурф, остались подпольщики, кого не отметили. А вот мать Олега Кошевого получила свой орден за то, что якобы помогала подпольной организации собираться в их квартире», – рассказывает историк.

Именно со слов мамы Олега Кошевого – Елены Николаевны – Александр Фадеев и написал свой роман «Молодая Гвардия». Вот только можно ли этим словам верить?

В радиофильме «Замовлена правда» журналистка Людмила Кузьменко цитирует докладную записку редактора издательства «Молодая гвардия» Лукшина к ЦК ВЛКСМ от 6 января 1947 года.

«После того, как из шурфа были извлечены трупы казненных подпольщиков, и родители, находясь под впечатлением увиденого, не могли ни о чем думать, Кошевая вооружилась бумагой и карандашом и обошла семьи погибших. Она записывала все, что ей рассказывали родители, и то, что было сделано Земнуховым, приписала Олегу (Кошевому – ред.)», – говорилось в записке.

Свои возмущения про роман Фадеева родственники «молодогвардейцев» высказывали неоднократно. Говорили, хотя писатель к ним и заходил в дом, смотрел фотографии подпольщиков, набрасывал себе в блокнот их описания, но в самом произведении многие герои потерялись. Так Иван Земнухов ушел на второй план в романе Фадеева, а его брат Александр только в 2003 году узнал, каким на самом деле был его родственник. Цитата из радиофильма «Замовлена правда»: «При обсуждении романа «Молодая гвардия» в 1946 году, отмечалось, что молодежь, учительская общественность, родители «молодогвардейцев» обвиняют Фадеева в том, что он снизил образ Громовой и особенно Ивана Земнухова, которого весь город считает организатором, руководителем и душой «Молодой гвардии».

В своем романе Фадеев не только превысил заслуги Кошевого, который никогда не был комиссаром организации, и в его квартире никогда не собирались подпольщики, только потому, что «она кишила немцами», но и обвинил других молодогвардейцев в предательстве.

Так дневник Лиды Андросовой стал в романе подсказкой нацистам, где искать подпольщиков. На самом деле это неправда, о чем в своем письме Фадееву отметила мать девушки. Оказалось, что писатель не ошибся, а специально так изменил историю.

«Я сознательно сделал так, что ее дневник будто бы после ее ареста попал к немцам. Вы лучше меня знаете, что в дневнике нет ни одной записи, которая бы говорила о деятельности «Молодой гвардии» и могла бы послужить для немцев на пользу в смысле раскрытия «Молодой гвардии»… Но по дневнику Вашей дочери видна ее чистая любовь к Николая Сумскому… весь вымысел нужен был мне как раз для того, чтобы показать, что немцы знали о ее любви к Сумскому и пытались вынудить у нее признание о любимом человеке», – ответил Фадеев.

​Несмотря на неправдивые показания главного источника – Елены Кошевой – литературный вымысел Фадеева, именно его версия и становится на долгое время непогрешимой истиной о подпольщиках. Даже близким, зачитывая это произведение, представители власти неоднократно говорили, что нужно придерживаться именно такого варианта, рассказывает Валерий Снегирев.

В немецких архивах нет ни одного упоминания о «Молодой гвардии». Хотя у них любой узник живой или мертвый нумеровался, фотографировался и записывался

«Хотя на самом деле заслуги «Молодой гвардии» не так уж и велики. Спалили биржу, вывесили флаги, расклеили листовки…мА в том же Антраците и Свердловке были партизанские подпольные отряды, которые действительно паровозы под откос пускали. Но вот про них почему-то никто не говорит. Интересно, что в немецких архивах нет ни одного упоминания о «Молодой гвардии». Хотя, зная щепетильность, пунктуальность и знаменитый немецкий «ордунг» (порядок – ред.) – у них любой узник живой или мертвый нумеровался, фотографировался и записывался. А тут целая молодежная подпольная организация и нет ни слова», – говорит Снегирев.

Легенда действительно создавалась властью и специально подпитывалась. А иначе, как объяснить, что четыре комсомольских билета, которые выдавались Кошевым молодогвардейцам, и их удалось спасти, на самом деле оказались подделкой. На них нет подписи Олега Кошевого. Первоисточник так и не удалось расшифровать, но вот сверху явно дописали «Кашук», псевдоним Кошевого.

Кроме того, город-спутник Краснодона Молодогвардейск назван в честь подпольной организации. И в этом населенном пункте все улицы, садики, школы носят фамилии юных подпольщиков.

Не пожалели и на музей в Краснодоне, говорит историк Валерий Снегирев. Ведь чтобы легенду хранить, ее нужно постоянно показывать.

«Музей «Молодой гвардии» открыт в 1944 году. Современный музейный комплекс в 1968-м. Туда вложена огромная сумма – это была всесоюзная комсомольская стройка. До открытия Музея Ленина в Киеве (Украинского дома) краснодонский музей был самым большим в Украине. А еще единственным, который шефствовал над 144 музеями «Молодой гвардии» по всему СССР», – говорит Снегирев.

Советский миф был создан именно тогда, когда он был нужен, утверждает историк Валерий Снегирев, и сейчас эта легенда нужна группировке «ЛНР», как в 1943 году, когда Красную армию преследовала волна неудач.

«Краснодон, как и Луганск был освобожден 14 февраля 1943 года. На последнем издыхании Сталинградской битвы проходит Ворошиловградская освободительная операция, но потом гитлеровцы контратакуют и Красная Армия откатывается, теряет Лисичанск и Харьков. На тот момент освобожденная часть Украины мизерная. И на фоне этого создается миф про «Молодую гвардию», – рассказывает Валерий Снегирев.

В Украине историки уже давно развенчали мифы про «Молодую гвардию» и продолжают искать правдивые источники, чтобы в конце-концов расставить точки над «и». А вот группировке «ЛНР» старая версия очень удобна.

Привычка: умереть, но защитить, она преподносится еще со времен СССР. А в «ЛНР», как мы уже привыкли, все методы с тех времен

«Очень легко манипулировать молодежью, когда есть такой пример подпольной организации. Мол, смотрите, они были моложе и меньше вас, но когда понадобилось, то они пожертвовали своими жизнями, но защитили родной Краснодон. Вот эта привычка: умереть, но защитить, она преподносится еще со времен СССР. А в «ЛНР», как мы уже привыкли, все методы с тех времен», – говорит историк.

В группировке «ЛНР» продолжают чествовать юбилей создания подпольной организации. Впереди еще творческие конкурсы и фестивали. 2 октября состоится финал музыкального фестиваля, а жюри возглавит народный артист СССР и группировки «ЛНР» Иосиф Кобзон.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)