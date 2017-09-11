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С оккупированной Луганщины на подконтрольную Украине территорию области передали часть денег за водоснабжение. Судя по отчету международных наблюдателей, расчет проводили в районе моста к югу от города Счастье. Сотрудники ОБСЕ следили за этим по обе стороны моста. Как производили расчет – наличными или электронным способом – ни в ОБСЕ ни в Кабмине не уточняют. Украинские коммунальщики заявляют, что воду на другую сторону линии разграничения поставляют постоянно. Однако, водоснабжение большинства населенных пунктов оккупированной части Луганской области непостоянное.

Долг за поставку воды только на оккупированную Луганщину составляет 120 миллионов гривен. Долги группировка «ЛНР» не оплачивает, но за текущие поставки начала платить.

Находясь по обе стороны моста к югу от города Счастье, наблюдатели содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные

Наблюдатели ОБСЕ проконтролировали один из таких расчетов и сообщили в своем отчете: «Находясь по обе стороны моста к югу от города Счастье (20 км к северу от Луганска), наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные... Передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению».

Сепаратисты расплачиваются за воду наличными в сумках или терминалом?

Уточнить, как происходят подобные расчеты – наличными в кейсах, или через счета – в правительстве Украины нам не смогли. Однако, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что подачу воды в отдельные районы Луганщины Украина прекращать не будет в любом случае.

Воду нельзя отключать – это базовая потребность людей. Согласно всем уставам ООН, всем статутам и положениям, которые подписала Украина

«Воду нельзя отключать – это базовая потребность людей. Согласно всем уставам ООН, всем статутам и положениям, которые подписала Украина. Поэтому мы (Украина – ред.) не имеем права останавливать водоснабжение. Водоснабжение останавливалось только в моменты, когда из-за обстрелов российскими войсками повреждались водоводы», – говорит он.

В большинстве населенных пунктах оккупированной Луганщины воду подают с перебоями. В декабре съемочная группа телепроекта «Донбасс.Реалии» наблюдала ситуацию с водоснабжением в неподконтрольном городе Ирмино. Тогда жительница города Светлана рассказала: «Каждые 2-3 дня нам дают воду, мы ее набираем во все, что есть, даже в стаканы. Потому что нужно мыть посуду, мыться, туалет смывать, стирать».

В Луганск Украина воду поставляет, а за качество поставок отвечают боевики – Попаснянский водоканал

Украинские коммунльщики регулярно подают воду по централизованным водогонам. Например, Попаснянский водоканал подает воду в Луганск, а оттуда она распределяется по другим населенным пунктам, рассказывает директор КП «Попаснянский районный водоканал» Иван Вилков.

«Таких водоводов, которые подавали бы воду непосредственно на Ирмино, нет, – отмечает он. – Ответственность за качество и график подаваемой воды лежит непосредственно на властях неподконтрольных территорий».

Каждый раз, когда вода в неподконтрольных районах Луганщины пропадает, представители группировки «ЛРН» спешат обвинить в этом украинскую сторону, заявляя: Западная фильтровальная станция без объяснения причин прекратила подавать воду! Однако, каждый раз оказывается, что произошло это из-за обстрелов и повреждения водопроводов, которые вскоре специалисты ремонтируют. Также в своем последнем отчете наблюдатели ОБСЕ отметили, что украинская сторона отремонтировала трубопроводы и возобновила водоснабжение временно подконтрольной боевикам Горловки – уже в Донецкой области.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)