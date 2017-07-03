Жебрівський: в Авдіївці повністю відновили водопостачання

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці повністю відновили водопостачання.

Як повідомив Жебрівський на своїй сторінці в Facebook, також поповнили запас води у запасних резервуарах.

Сьогодні відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції (ДФС), наразі вона працює у штатному режимі.

1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання ДФС.

18 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підрахувала, що Донецька фільтрувальна станція цього року щонайменше дев’ять разів потрапляла під обстріли, внаслідок чого її робота загалом була припинена на 45 днів.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тисяч жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тисяч людей.

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».