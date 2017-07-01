Авдіївка – без води: Донецьку фільтрувальну станцію знову знеструмлено через обстріли – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про пошкодження 1 липня в результаті обстрілів високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка. Там, за даними служби, проживає близько 22 тисяч людей.

«Станом на 7 ранку електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників», – йдеться у повідомленні.

Через обстріли на Донбасі система водо-, газо- і електропостачання системно виходить з ладу. Зокрема, Авдівка на Донеччині протягом червня кілька разів залишалась без води і газу. Збройні сили України і сторона підтримуваних Росією бойовиків звинувачують у цьому одна одну.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ застеріг, що бої на сході України можуть залишити без води понад мільйон людей.