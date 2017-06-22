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22 Червень 2017, Київ 13:07
Новини | Суспільство

ДСНС: через обстріли на Донеччині 400 тисяч людей – без води, газу в Авдіївці досі немає

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті бойових дій минулої доби знову пошкоджено ЛЕП, яка живить насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті щонайменше 400 тисяч людей залишились без води, не мають і далі газу жителі Авдіївки.

«Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тисяч осіб) у 5 районах області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт Олександрівка…Крім того, станом на 7:00 22 червня газопостачання у місті Авдіївка відсутнє, ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), який був пошкоджений 7 червня в результаті бойових дій не проводились, у зв’язку з небезпекою для працівників», – йдеться в повідомленні.

Минуло лише два дні відтоді, як п’яти раніше зневодненим через обстріли районам Донецької області дали воду.

Через обстріли на Донбасі система водо-, газо- і електропостачання системно виходить з ладу. Збройні сили України і сторона підтримуваних Росією бойовиків звинувачують у цьому одна одну.

Днями перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ застеріг, що бої на сході України можуть залишити без води понад мільйон людей.

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