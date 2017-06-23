Понад 2000 жителів Попасної залишилися без водопостачання. Через борги за електрику «Попаснянського районного водоканалу» енергетики знеструмили частину об’єктів підприємства. За два роки борг водоканалу за електроенергію досяг 150 мільйонів гривень. Дев’яносто відсотків води до травня 2017-го підприємство постачало на непідконтрольні Україні території Луганської області. В рамках Мінських угод торік окупований Луганськ зобов’язався через підприємство-посередника розраховуватися за спожиту воду, однак не здійснив жодного платежу. Енергетики запевняють: знеструмлення – вимушений крок, адже самі є боржниками. Держпідприємство «Енергоринок» вимагає, щоб «Луганське енергетичне об’єднання» відшкодувало 5-мільярдний борг і вже нараховує штрафні санкції.