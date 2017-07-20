Водопостачання Луганщини відновлюють

Енергетики вже почали підключати до енергозабезпечення всі раніше знеструмлені через борги об'єкти водоканалів регіону, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

За словами генерального директора «Луганського енергетичного об'єднання» Володимира Грицая, у Києві відбулася нарада під головуванням віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, де сторони фактично домовилися зробити тайм-аут для узгодження позицій.

«Домовилися, що сьогодні ми даємо команду на включення всіх об'єктів водопостачання. І сьогодні-завтра готуємо офіційним листом пропозиції щодо виходу з даної ситуації. З обґрунтуванням тих боргів, які є на сьогоднішній день, і рішенням по цих боргах. Обласна адміністрація, в свою чергу, готує пропозиції щодо поліпшення платіжної дисципліни підприємств, що займаються водопостачанням», – розповів Володимир Грицай.

Крім цього, енергетики скасували всі заплановані на найближчі дні відключення електроенергії боржникам і перенесли ці дії на 1 серпня, аби дати час усім зацікавленим структурам для вирішення проблем з боргами.

Голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Юрій Гарбуз близько полудня 20 липня повідомив про досягнення домовленостей відновити водопостачання жителів області. Про це він написав у Facebook.

«Попореду ще багато роботи з узгодження всіх позицій. Але головне, що люди з водою!» – зазначив чиновник.

19 липня Гарбуз заявив про відсутність водопостачання для більш ніж 40 тисяч людей на Луганщині. За його словами, йшлося про 30 об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі – дитячу обласна лікарня.

Починаючи з 11 липня енергетики поступово знеструмлювали об’єкти водоканалів у Лисичанську, Попасній, Старобільську, Рубіжному та Кремінній. Насосні станції Лисичанського і Попаснянського водоканалів на Луганщині «ЛЕО»(Луганське енергетичне об’єднання) почало позбавляти електропостачання через борги, через що у Сєвєродонецьку відбувались акції протесту.

Повідомлялось про знеструмлення не тільки цивільних об'єктів, але й військових. У військово-цивільній адміністрації Луганщини пропонують передати Луганське енергетичне об’єднання в управління держави.

В окремі населені пункти воду вирішили підвозити силами ДСНС.