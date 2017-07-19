Понад 40 тисяч людей на Луганщині залишаються без води через знеструмлення водоканалів – Гарбуз

Голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Юрій Гарбуз заявив про надзвичайну ситуацію з енергозабезпеченням, що склалася в області.

«Унаслідок знеструмлення водоканалів без питної води залишились понад 40 тисяч осіб та 30 об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі – дитяча обласна лікарня. Питання роботи «ЛЕО» (Луганське енергетичне об’єднання – ред.) у черговий раз мною виноситься на рівень Кабінету Міністрів», – написав Гарбуз у Facebook.

Насосні станції Лисичанський і Попаснянський водоканалів на Луганщині «ЛЕО» почало знеструмлювати через борги, через що у Сєвєродонецьку відбувались акції протесту.

Окрім цивільних об’єктів, також повідомлялось про знеструмлення військових. У військово-цивільній адміністрації Луганщини пропонують передати Луганське енергетичне об’єднання в управління держави.

В окремі населені пункти воду вирішили підвозити силами ДСНС.