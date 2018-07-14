(Друкуємо мовою оригіналу)

Луганский рэппер Сынтя – настоящая легенда региона. Сергей Сытник – так на самом деле зовут исполнителя – был известен не только своим творчеством, но и умением объединить молодежь города. В 2007 году рэппера не стало, а песни и сегодня цепляют за живое луганчан своей искренностью и любовью к родному городу.

Пятница. Вечер. Спускаюсь в киевское метро, чтобы после долгого рабочего дня добраться домой. Что всегда поражает – это люди, едущие на эскалаторах. Без эмоций, с остекленевшим взглядом, как будто всех поглощает этот огромный город. Такой себе муравейник, который привык жить в определенном режиме – и на эмоции просто нет времени. В такие моменты я вспоминаю Луганск, когда идешь домой по эстакаде, смотришь на любимый город, который красит в ярко-розовый цвет закатывающееся солнце… а в наушниках читает рэп Сынтя!

Я не хотел бы видеть слезы, но приходится смириться,

Эти грустные глаза, в которых город отразится,

Такой же серый и пустой, здесь ничему не измениться,

Листает ветер последние страницы.

​Сынтя, он же Сергей Сытник, любил Луганск. Наверное, именно потому, слушая его песни, представляешь до боли знакомые улицы. Его знала и уважала молодежь. Ведь именно его команда продвигала рэп в областном центре. Именно Сынтя на городских радиостанциях вел передачи, в которых знакомил слушателей с последними рэп-новинками, он же создавал вечеринки в хип-хоп тематике и давал дорогу молодым исполнителям.

А скоро наступит утро, погаснут свечи.

И снова в бой, но этот бой чуть-чуть другой.

Попробуем все вместе? Луганск, просыпайся!

И вновь мой старый, временем потертый, рюкзак,

Компактов пачка, стопка писем, по-другому никак.

Я снова в бой, ведь только там могу вздохнуть по полной.

Сказать, все, что хочу, и стать самим собой...

​Именно Сынтя выкупил заброшенную танцплощадку в парке Дружбы на квартале Ватутина, которая стала центром отдыха луганской молодежи. Он несколько лет подряд готовил всю концертную программу для города… А потом – страшная авария, больница, костыли, жуткое падение в подъезде, опять больница – и Сынти нет.

Спокойный тихий вечер, погода слишком хороша.

Не гаснут свечи, немножко отдохнет моя душа.

И легкий южный ветер, покачивая бурный мир,

Добавит ярких красок в картинный мир.

​Он никогда не гнался за славой и не творил рэп ради денег, видимо из-за этого за 10 лет творчества он так и не выпустил сольный альбом. Когда слушаешь его рэп, ощущаешь, что писался он не ради рифмы, а чтобы чувствовали. Чувствуешь и сейчас…Через 11 лет, слушая в Киеве Сынтю, скучаешь по родному городу, который из-за войны изменился. Именно по тому Луганску, который знал Сынтя, навсегда оставшийся в памяти и сердце…

Все эти лица в памяти моей,

Все эти улицы полны моих друзей,

Дает мне силы, чтобы держаться на плаву,

Любимый город, в котором я живу.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)