Інна Дибан, Донбас Реалії

В XIX веке с началом индустриализации иностранные предприниматели поехали на Донбасс осваивать новые территории. В период Российской империи на богатые ресурсами земли Донецкой и Луганской областей приглашались бельгийцы, немцы, британцы. Они привнесли с собой технологии и культуру, рабочие места, а также создали города, которые существуют до сих пор.

Донецку в этом году исполнилось 149 лет. Он вырос из поселка Юзовка, основанным валлийцем Джоном Юзом в 1869 году. Тогда предприниматель приехал в восточную Европу строить металлургийный завод, вокруг которого образовался поселок, переросший затем в один из крупнейших городов Украины.

Английская культура сильно повлияла на формирование будущего Донецка

С появлением мощного завода в XIX веке, в Юзовку и окрестности начали съезжаться трудовые мигранты, в основном британцы. Именно поэтому английская культура сильно повлияла на формирование будущего Донецка. Переселенцы строили для себя дома, школы, церкви, гостиницы, заводы, банки. Некоторые из сооружений все еще украшают город, хотя уже и не пребывают в хорошем состоянии. Пожалуй, одним из самых известных зданий Юзовки был дом семьи Юзов из красного кирпича.

Также ярким сооружением Донецка осталась «Английская школа», которая со временем была видоизменена. До сих пор нет четких свидетельств, что здание использовалось как учебное заведение, тем более для детей английской администрации. Тем не менее, это одна из самых старых построек города, выполненная в традициях классической архитектуры.

Не обходят вниманием обычно и отель «Великобритания», про который во все часы ходили легенды. В свое время он был одним из самых высоких зданий города, первоклассным отелем. Когда к власти пришли большевики, его название поменяли на «Октябрь», а статус – на дом для рабочих и колхозников. Во время Второй мировой войны в здании расположили бордель для немецких военных. Сегодня это одно из немногих зданий, которое сохранилось в Донецке с XIX века.

Большинство британцев, которые создавали будущий Донецк, были вынуждены уехать из Юзовки в 1905 году из-за политических событий в империи.

Немецкие колонии были образцом сельского хозяйства для региона

Немцы постепенно начали появляться на территории Донбасса с середины XVIII века. В 1788 году Екатерина II пригласила в российскую империю немцев-меннонитов, последователей секты Симониса Меннона. Императрица предлагала различные льготы переселенцам и разрешала им соблюдать свои традиции и вероисповедание, а они, в свою очередь, начали основывать колонии и привнесли в регион много изменений. Прежде всего, немецкие переселенцы повлияли на ведение сельского хозяйства в регионе.

«Появление немецких колоний привело к улучшениям обработки земли, потому что немцы привезли свой плуг, свои породы скота, свои образцы семян. Немецкие колонии были образцами ведения сельского хозяйства на Донетчине», – объясняет глава Донецкой облорганизации ВГО Украинское общество охраны памятников истории и культуры Сергей Татаринов.

Немцы почти не знали неурожаев и в голодные годы поставляли хлеб окружающим помещикам и крестьянам, спасали их скот

Как свидетельствуют источники, немцы почти не знали неурожаев и в голодные годы поставляли хлеб окружающим помещикам и крестьянам, спасали их скот.

Они основали сотни колоний, некоторые из которых сегодня являются поселками или городами. Например, Бойковское (Тельманово) изначально было основано немецкими колонистами под названием Остгайм («Восточная родина»). Сегодня оно находится под контролем российских гибридных сил.

В дальнейшем немецкие предприниматели сформировали и промышленный ландшафт Донбасса. Благодаря ним появилось поселение Нью-Йорк, где был построен машиностроительный завод. В 1951 году поселок переименовали на Новгородское.

Бельгийцы учили играть в футбол

Константиновка Донецкой области до конца XIX века была селом, пока сюда не приехали бельгийцы.

Бельгийцы не просто повлияли, они сделали город

«Бельгийцы не просто повлияли, они сделали город. Они построили школы, заводы, больницы, жилые дома. До этого это было село. Они даже научили людей играть в футбол», – рассказывает журналист, эксперт Владимир Березин.

Сначала в Константиновку провели железную дорогу, что связало поселок с другими городами. Затем бельгийские предприниматели основали здесь стекольный завод. Поселок стал развиваться, привлекая все больше жителей и разростаясь.

При этом отношения между иностранцами и местным населением были разные. С одной стороны, были случаи нападений и драк между предпринимателями и рабочими, а с другой – местное население продолжало ходить на работу к бельгийским бизнесменам.

Также бельгийские предприниматели создали Лисичанск. Там все началось с постройки крупнейшего в Европе на то время содового завода. Так как в город поехали также бельгийские инженеры и мастера, в Лисичанске построили гимназию, дома для бельгийских сотрудников, больницы, гостиницы. При этом местное население жило так, как и раньше, но зато в городе появились новые рабочие места, которые повлекли за собой трудовых эмигрантов из разных частей Российской империи, а значит увеличило население поселка и приток капитала.

Большинство зданий в стиле модерн со времен бельгийцев не сохранились. Те, что остались, требуют сохранения, так как имеют большую историческую и архитектурную ценность для города.

В свою очередь, в Юзовке бельгийцы-инженеры Боссе и Геннефельд построили чугунолитейный и механический завод, который производил для рудников паровые машины и котлы, лебедки, насосы.

Британские предприниматели

Джон Юз, который дал начало будущему Донецку, был не единственным, кто рассмотрел потенциал региона. Так, шотландский инженер Карл Гаскойн в XIX веке построил Луганский литейный завод, способствуя развитию Луганска до статуса города. По свидетельствам писем Гайскойна, эта территория была богата на каменный уголь, поэтому вместе с ним сюда приехали английские инженеры, которые строили шахты.

После появления завода и шахт последовали и казармы для работников, и госпиталь. Регион развивался интенсивно и сюда прибывало все больше и больше трудовых мигрантов.

Позже здесь ко всему начали производить первую горную технику и буровое геологоразведочное оборудование, а также развивалась отрасль чугунного литья и ажурных ювелирных украшений.

Часто местное население не пользовалось благами иностранцев, и в целом не всегда их принимала

В целом бельгийцы, британцы, голландцы и французы привносили капитал в регион и развивали его тем, что строили необходимые (прежде всего для них самих) учреждения. Часто местное население не пользовалось благами иностранцев, и в целом не всегда их принимала.

Отношения между иностранцами и местными были разными

Одни несли общую культуру на Донетчину, а другие вели себя изолировано, рассказывает Сергей Татаринов.

В некоторых случаях иностранные предприниматели просто привнесли некоторые новшества в регион, а в других – построили целые города.

В своем большинстве представители разных этносов держались обособленно. При этом иностранцы предлагали достаточно высокие зарплаты местным рабочим по сравнению с тем, что получали учителя или полицейские. Некоторые предприниматели давали местным рабочим бесплатные продукты раз в месяц.

«Это все иллюзия, когда говорят: «Ой, местное население их очень любило». Не любило их местное население, можно сказать, и они не любили местных в своем большинстве», – говорит Сергей Татаринов.

Как бы то ни было, иностранные предприниматели и переселенцы однозначно повлияли на регион, подняв его статус и привнеся в него капитал в XIX веке. Дальнейший распад Российской империи и приход к власти большевиков изменил ситуацию. Многие переселенцы вернулись обратно к себе домой, а частные заводы были со временем национализированы. Во время и после Второй мировой войны немецкое население, которое осталось на территории Донбасса, пострадало от «чисток» со стороны СССР и практически полностью исчезло.

Сегодня о том, что на территории Донбасса были английские, бельгийские и немецкие поселения, свидетельствуют лишь некоторые здания, которые уцелели.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)