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Без ажиотажа, но с дискуссией. В Северодонецке открылась выставка проекта «Желтая линия» – цель которой рассказать об архитектурном и монументально-декоративном наследии городов Донбасса. По мнению организаторов выставки, в регионе не уделяется должное внимание сохранению архитектурных объектов, и некоторые из них могут вскоре исчезнуть.

Первая в Луганской области выставка проекта «Желтая линия» открылась в Северодонецке. Здесь горожанам решили рассказать о некоторых объектах, которые имеют ценность с точки зрения архитектурного наследия. По словам руководителя художественного направления Украинского кризисного медиа центра Леонида Марущака, несмотря на то, что Северодонецк молодой и был построен в советский период, тут есть интересные объекты. Но из-за своей недооценённости они могут вскоре либо исчезнуть, либо видоизмениться впоследствии действий новых собственников. Среди них – Ледовый дворец, спорткомплекс «Олимпия», музыкальное училище имени Прокофьева и другие.

Выставка создана для музея, но проходит в малом фойе городского дома культуры. Так как в Северодонецке музея нет, и в этом тоже есть проблема.

«Город уникален тем, что он молодой. И это явление, которое тоже нужно исследовать. Те же мозаики, те же декоры – внутренние и внешние. Они уникальны, даже если объект был типичным. Это все исчезает. Причем, исчезает так, что потом никто не может вспомнить, как оно выглядело раньше. Поэтому архивирование очень важно. А кому передавать эти фотоархивы? Непонятно. Поэтому одной из задач этой выставки является привлечение внимания к отсутствию музея в городе Северодонецке», – рассказал Леонид Марущак.

Ажиотажа выставка не вызвала. Людей на открытие пришло не много. А вот дискуссия на открытии была. Один из посетителей выставки – Анатолий Беленецкий. Он много лет своей жизни отдал строительству в Северодонецке и считает, что экспозиция поверхностная. По его словам, в городе использовалось много уникальных строительных решений, но о них не рассказывается. Однако считает, что подобные выставки нужны. Так как сейчас в городе никто этим не занимается.

«Ну как первый пробный вариант, можно говорить, ничего. А вообще нужен более систематический подход. Материалов много. И можно очень обширную выставку сделать и показать», – отмечает Анатолий Беленецкий.

Ледовый дворец не разрешили даже фотографировать – Алексей Быков

Получить материалы по объектам в Северодонецке было практически невозможно, говорит автор выставки, исследователь архитектуры советского модернизма Алексей Быков. Например, Ледовый дворец даже не разрешили фотографировать. Не говоря о получении материалов о строительстве. Поэтому, большинство информации было получено в Киеве. Также, проблемой остается и отношение к архитектуре советского периода в нашей стране. Из-за чего многие объекты могут исчезнуть.

«В мире спрос на этот период растет. Он даже стал не то, что актуальным, а даже модным. Но у нас он продолжает не исследоваться и его уничтожают. Уничтожают и в процессе декоммунизации, и в процессе отсутствии архитектурно-строительного контроля за памятниками архитектуры. Этим объектам не дают статуса памятников архитектуры», – говорит Алексей Быков.

Всего на Донбассе запланировано 10 таких выставок. Каждая из них будет посвящена архитектуре того города, в котором будет проводится. На Луганщине следующая выставка откроется в Лисичанске. И будет посвящена бельгийскому периоду застройки города.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)