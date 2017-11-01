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Степной рельеф Луганской области, огромное количество заводов, терриконы и отсутствие туристических маршрутов – все это создало стереотип среди украинцев, будто бы на востоке Украины путешествовать негде, и смотреть – не на что. Вот только не все жители Украины знают, что Луганщина может похвастаться самыми старыми конезаводами, самыми богатыми на разнообразие живности парками и самыми неожиданными архитектурными сооружениями. Радио Донбасс.Реалии подготовило подборку исторических и природных красот Луганщины.

Парк-музей каменных статуй

Парк каменных половецких статуй находится на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, который остался под контролем группировки «ЛНР». Его называют одним из крупнейших на постсоветском пространстве языческих музеев под открытым небом.

«Каменные бабы», находящиеся в парке, – это памятники древних народностей. Больше всего здесь представлено образцов скифского и половецкого искусства. В высоту они достигают 4-х метров. У половцев «каменные бабы» символизировали предков. Именно поэтому их ставили или на холмах, или в специально сооруженных святилищах.

Сейчас на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, оставшегося в оккупации, находятся более 70 каменных изваяний, среди которых – не только каменные бабы, но и кресты, путевые камни, скульптуры воинов разных веков. Историки считают, что Луганский парк-музей каменных статуй уникальный многообразием типов каменного искусства половецкого народа: по статуям воинов можно узнать про их быт, а по идолам – во что верили древние племена и чему преклонялись.

Деркульский конезавод

В Беловодском районе Луганской области, в селе Даниловка (неоккупированная часть области), находится один из старейших конных заводов Украины. По словам историков, эту территорию специально под конезавод выделил еще Петр І, а непосредственно открыла завод Екатерина ІІ в 1765 году. Через два года на территорию конезавода завезли первых породистых лошадей – испанских, английских, немецких, персидских, венгерских, датских, неаполитанских и русских. Через 20 лет их количество возросло до тысячи.

Правда, сам конезавод в его первоначальном варианте – глинобитных конюшен – современные туристы уже не застанут. К концу царствования Екатерины ІІ пожар разрушил завод.

В конце XVIII века началась постройка новых конюшен. Теперь это здание не имеет аналогов ни в Украине, ни в России. Толстые кирпичные стены и арочный потолок заменяют коням отопление. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Еще одна «изюминка» – это выводной зал, с уникальной акустикой и освещением.

Во время Второй мировой войны завод попал в окружение, и все поголовье было утеряно. Только после войны на Деркульском конном заводе начинают заново разводить чистокровных скаковых и лошадей украинской породной группы.

В этом году Деркульский конный завод отметил свое 250-летие. Сейчас здесь насчитывается 160 лошадей. На предприятии продолжают выращивать лошадей чистокровной и украинской верховых пород.

Старобельский женский монастырь

В 1849 году в Старобельске на свои средства Анна Булич – вдова штабс-капитана – открыла детский приют. С 1862 года он стал общиной, а уже через 8 лет перерос в женский монастырь. Во дворе построили кирпичные дома с кельями, трапезную и два храма – Святой Троицы и в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радости». К 1900 году здесь жило более трехсот монахинь.

После Октябрьского переворота монастырь закрыли, храмы разобрали и разворовали. Во время Второй мировой здесь был немецкий концлагерь, а после – расположилась военная часть. И только в девяностые годы женский монастырь снова открылся. Храмы пришлось возрождать заново по архивным записям.

Старобельский женский монастырь до сих пор хранит немало тайн – к примеру, о подземных ходах, которые, по легендам, вели до самого Айдара.

Усадьба Мсциховского

Архитектурная жемчужина Восточной Украины – усадьба Казимира Мсциховского – расположена в селе Селезневка Перевальского района Луганской области (ныне это подконтрольная группировке «ЛНР» территория).

Усадьба построена в стиле флорентийской виллы. «Панский дом» – двухэтажный особняк, в 1905 году возвели по проекту архитектора Сергея Гингера. Первый этаж, а это 13 комнат, занимал Мсциховский с семьей и их гости, а на втором – жила прислуга.

​На данный момент «панский дом» не сохранил свой первоначальный вид. Остались фрагменты лепнины в зимнем саду, кабинете Мсциховского, танцевальном зале и еще нескольких гостевых комнатах. От мраморных каминов остались только топки, а два других – облицованный дубом и турецким кафелем – до сих пор функционируют.

Также в одной из комнат сохранилась картина с изображением бегущей девочки. По легенде, это дочка Мсциховского, которая трагически умерла.

Также Мсциховский поручил архитектору Льву Рудневу спроектировать школу-церковь, в которой было 2 класса и алтарь. После революции церковь закрыли. Со временем здесь работали клуб, поселковый совет, библиотека, почта и кинотеатр.

Да и усадьба Мсциховского несколько раз меняла свое предназначение – дом для больных шахтеров, госпиталь для раненных, противотуберкулезный диспансер, наркологический санаторий.

Усадьба пережила революцию, войну, но не справилась с современным поколением. В 2012 году вандалы разбили стекла веранды зимнего сада, снесли двери.

А в 2013 году областным советом было принято решение восстановить усадьбу Мсциховского для привлечения туристов в Луганскую область.

Заповедник «Королевские скалы»

Королевские скалы – это одна из самых высоких точек Донецкого кряжа. Скалистые образования высотой до 100 метров протянулась каньоном на 1,5 километра на территории природного заповедника «Провальская степь». Появились Королевские скалы как результат размытия слоев горной породы в одну сторону. Холмы, покрытые зеленой травой, скорее напоминают пейзажи Кавказа, чем степной рельеф Луганской области.

По легенде, именно у Королевских скал у Екатерины ІІ сломалась карета.

У подножия скал вот уже 300 лет растет Провальский дуб высотой 20 метров. А также здесь сохранилось немало редких растений, в том числе, и древние папоротники.

А сам парк «Провальская степь» считается самым богатым флорой в Украине.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)