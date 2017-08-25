(Друкуємо мовою оригіналу)

В новом статусе, на новой сцене и с новой постановкой начнет театральный сезон Луганский украинский музыкально-драматический театр. Переместившийся из оккупированного Луганска в Северодонецк, театр в течение двух лет был вынужден репетировать в неприспособленных для этого помещениях и выступать на чужих сценах. Но сейчас театр отпраздновал новоселье в новом здании и готовит 23-ю за период конфликта на востоке Украины премьеру.

Заслуженный артист Украины Иван Шербул первым из актеров приехал в Северодонецк восстанавливать с нуля театр, которому отдал 30 лет жизни. В 2014 году он до декабря оставался в Луганске и ждал, что город вернется под контроль Украины. Однако все же выехал в Киев и готовился переехать в Черновицкую область для работы в филармонии. Но после звонка из Северодонецка, передумал. Новый начальник отдела культуры предложила вернуться в область. Иван Петрович, не задумываясь, согласился. Вскоре так поступили еще 14 актеров, которые ранее работали в Луганске. Остальную часть коллектива набирали из освобожденных городов Луганщины, а также других областей Украины. В Северодонецке театру дали здание бывшего городского театра драмы, которое 15 лет находилось в аварийном состоянии.

«В январе 2015 года я сюда приехал. Тут была разруха. Страшная разруха. И просто нельзя было себе представить даже в фантазиях и снах, что за такой короткий период мы будем иметь такое хорошее, прекрасное помещение», – вспоминает Иван Шербул.

У нас не было возможности репетировать на сцене, что очень важно для актеров – Шербул

Актерам приходилась репетировать в наполовину разрушенном помещении, а давать спектакли на чужих сценах.

«Спектакли ставили в городском дворце культуры и иногда в музыкальном училище. Сцены разные. А нам нужно было декорации переделывать или под ту сцены, или под другую. И у нас не было возможности репетировать на сцене, что очень важно для актеров», – говорит Иван Шербул.

Летом 2016 года начался капитальный ремонт здания театра. 50 миллионов гривен было выделено из областного бюджета. За год в театре изменилось практически все. Заменены системы отопления, водо- и электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Отремонтированы крыша и все помещения. Реконструирован фонтан, который находится перед зданием театра. Не изменился только внешний облик театра. Восстановили даже старую лепнину. По слова северодончанки Натальи, которая пришла на открытие, посещение отремонтированного театра позволило вновь почувствовать себя молодой.

Мне это напоминает мое детство, молодость

«Вот здесь я занималась танцами. Именно на этой территории. Вот этот балкон. В принципе, архитектура, планировка та же самая. Но в современной интерпретации. Очень красиво. И мне это напоминает мое детство, молодость», – рассказала Наталья.

Новый театральный сезон начнется премьерой спектакля «Конотопская ведьма» – Дорофеев

В театре также сделали новый зрительный зал на 390 мест и современную сцену. По словам директора театра Сергея Дорофеева, сейчас у них есть все, чтобы не только самим репетировать и проводить спектакли, но и приглашать театры из других регионов на гастроли.

Уже в этом сезоне мы сможем наслаждаться театральными постановками и других театров

«Я думаю, что уже в этом сезоне мы сможем наслаждаться театральными постановками и других театров также», – рассказал Сергей Дорофеев.

Уже в октябре на новой сцене зрителей ждет премьера – спектакль «Конотопская ведьма». В целом же, за два года театром-переселенцем было поставлено 22 премьеры. Кстати, на одном из последних заседаний Кабмина было утверждено решение предоставить Луганскому областном украинскому музыкально-драматическому театру статус национального. Осталось только дождаться подписи президента на этом документе.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)