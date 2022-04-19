Битва за Донбасс: главное

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, заявил поздно вечером 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех украинских защитников и все города Украины на Донбассе, в частности Мариуполь, а также города Харьковщины, которые держатся и «защищают судьбу всего государства».

Утром 18 апреля почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей армия России попыталась прорвать украинскую линию обороны, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В то же время, New York Times приводит оценку спикера Пентагона Джона Кирби, который считает, что это все еще подготовка: Россия продолажет переброску войск и техники на юг и восток Украины, и наземные передвижения, которые мы наблюдали в понедельник, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению. Здесь Радио Донбасс.Реалии обновляет информацию о том, в каком состоянии сейчас города востока, и как армия Украины отбивает атаки там.

«Очень значительная часть всей русской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться», – сказал вечером 18 апреля президент Владимир Зеленский о начавшейся атаке на востоке.

18 апреля в небе над Донбассом ВСУ сбили истребитель Су-30 и четыре беспилотника Орлан-10, уничтожили 10 танков и 18 бронемашин России, сообщает штаб Операции объединенных сил. Росссия свои потери ни на восточном фронте, ни в целом в Украине не комментирует (в последний раз делала это еще 25 марта).

Мариуполь

Группировка «ДНР», подконтрольная России, заявила о начале штурма «Азовстали», где держат оборну укранские подразделений (в основном, 36-я бригада морской пехоты и полк спецназа «Азов»). Минобороны России предложило защитникам Мариуполя сдаться. Это уже третье предложение за время блокады.

Вечером 18 апреля российские войска сбрасывали тяжелые авиабомбы на металлургический комбинат, сообщал Мариупольский городской совет. Эта съемка с дрона сделана российской стороной:

В укрытиях завода находится не менее 1000 гражданских, в том числе, дети, сообщила мэрия. Командир полка «Азов» Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом срочно организовать зеленый коридор для них.

По оценкам мэрии, в городе остается около 100 тысяч гражданского населения, и еще 50 – в селах вокруг.

Луганская область

Утром 18 апреля был захвачен русскими войсками город Кременная. По словам главы военной администрации города Александра Дунца, Россия привлекла к штурму много техники: на одно украинское подразделение размером с взвод приходилось более 40 единиц бронетехники России.

В ночь на 19 апреля армия Украины отбила атаку на Попасную и Рубежное – следующие за Кременной крупные города региона, сообщила военная администрация области.

За сутки 4 человека в области погибли, 9 ранены.

Выехать автобусами до железнодорожных станций все еще можно из:

Лисичанска: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15

Приволья: центральная площадь;

Северодонецка: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежного: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горского: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасной: ул. Щербакова, 1а

«Выезжайте! Тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян», – обратился глава областной ВГА Сергей Гайдай.

В результате обстрела повреждена высоковольтная линия, сегодня нет света почти во всей области.

Донецкая область

Российские войска дважды попытались пойти в наступление возле Авдеевки, обе попытки остановили Вооруженные силы Украины, сообщил утром 19 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По словам Кириленко, под обстрелами находились Марьинская, Очеретинская, Авдеевская и Торецкая громады.

За сутки в области 4 погибших и 5 раненых.

Харьковская область

По данным Генштаба, войска России продолжают частичное блокирование Харькова. На это направление Кремль перебрасывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК «Тор». В приграничных с Украиной районах Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300, сообщают в Генштабе.

В Харкове всю ночь продолжались обстрелы жилых районов. За сутки в области 5 погибших жителей и 15 раненых.

На Изюмском направлении силы РФ ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.

В Украине сейчас находятся 76 российских батальонно-тактических групп, из них 11 было введено в последние несколько дней, сообщил на брифинге 18 апреля неназванный высокопоставленный представитель Минобороны США. По его словам, кроме этих 76 батальонно-тактических групп, к северу от Украины есть еще около 22 БТГ, которые, вероятно, пополняют и переоборудуют. Чиновник добавил, что около десятка БТГ, которые находятся в Украине, пытаются захватить Мариуполь.

Почему это «битва за Донбасс». Агрессия России на востоке Украины началась в 2014 году, и с 2016-17 перешла в замороженную фазу; часть областей находилась под оккупацией, включая областные центры Донецк и Луганск. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, войскам агрессора удалось захватить, в добавок к ОРДЛО, еще . Агрессия России на востоке Украины началась в 2014 году, и с 2016-17 перешла в замороженную фазу; часть областей находилась под оккупацией, включая областные центры Донецк и Луганск. После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, войскам агрессора удалось захватить, в добавок к ОРДЛО, еще северную часть Луганской области . Другие города, особенно Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Счастье, Золотое и Горское находились в течение марта под сильным огнем из артиллерии и с воздуха. Частично они разрушены. С севера русские войска наступают на Изюм; на юге в их блокаде находится Мариуполь. Западные разведки и украинской командование после поражения войск России под Киевом и, фактически, провала масштабной операции в пределах всей Украины, прогнозировали, что Кремль стянет все силы на восток и начнет там мощное наступление. Эти планы озвучивала и сама Россия. Местная власть Донецкой и Луганской областей на протяжении нескольких недель призывали все граджанское население временно уехать из региона. Большинство людей это сделали. Часть гражданских все же осталась. Сейчас эвакуация из части городов и поселков уже невозможна из-за разрушительных ударов по ним.

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