Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання біля Маріуполя – Схеми» (фото)

Супутник зафіксував вже третє місце масового поховання поблизу Маріуполя. Викопані траншеї з’явилися на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим, що у 5 км від міста. Довжина траншей сягає більше ніж 200 метрів, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Перші викопані траншеї на території Старокримського кладовища з’явилися 24 березня – вже після того, як селище було окуповане російськими військовими. На супутниковому знімку Planet можна побачити, що вони 60-70 метрів завдовжки.

На супутниковому знімку від 7 квітня, за два тижні, помітні зміни: місце поховання збільшилося. Частина з траншей – закопана.

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

У коментарі «Схемам» міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

«Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба «трудогодини» напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити», – розповів Вадим Бойченко.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ РФ з 10 березня. Відстань до Маріуполя – 5 кілометрів.

Раніше «Схеми» повідомляли, що супутник зафіксував два місця масового поховання поблизу Маріуполя: у Мангуші на захід від міста та у селі Виноградне – на схід.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.

Вранці 20 квітня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський («Волина») закликав іноземні держави терміново провести «екстракцію» з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з «Азовсталі» у безпечне місце, щоб врятувати від російських сил.

Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. 25 квітня Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що українська оборона Маріуполя виснажила російські підрозділи і знизила їхню боєздатність.