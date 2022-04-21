Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші – «Схеми»

Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) отримали супутникові знімки, які показують вірогідне місце масового поховання. Це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.



Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було. На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною більше 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.

На більш свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.

Про братські могили загиблих маріупольців повідомили у міськраді Маріуполя.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів журналістам «Схем», що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.

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«Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – ред.) вони повинні були з кінця березня, – додав Андрющенко. – Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя».

Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.

За словами радника міського голови Петра Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць.

Зараз близько тисячі цивільних та військові продовжують знаходитись на території заводу «Азовсталь» у окупованому Маріуполі. Військові РФ здійснюють бомбардування підприємства по 7-10 годин на добу та не дають змогу провести евакуацію по узгодженим гуманітарним коридорам. Ситуація залишається критичною, про що журналісту «Схем» раніше повідомив Сергій Волинський («Волина»), командир 36-ї окремої бригади морських піхотинців Збройних сил України, який зараз знаходиться на «Азовсталі».

На більш свіжому супутниковому знімку за 9 квітня можна помітити, що траншея вже частково прикопана землею і розширена.