Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Байден уперше назвав «геноцидом» війну Путіна проти України

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова спілкується зі ЗМІ біля братської могили в місті Буча, що на Київщині, 12 квітня 2022 року

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Як повідомляє CNN, звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид».

«Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій (автомобільний – ред.) бак, все це не має залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид на половину світу. Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я ухвалив постачання одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу», – сказав американський президент.

Дотепер Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом. Його помічники, зокрема, радник із питань національної безпеки Джейк Салліван, також стверджували, що «не бачать, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу зростав до рівня геноциду».

Тиждень тому, 5 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву у проведенні «навмисної кампанії» звірств у Бучі під Києвом.

Братська могила цивільних у Бучі. «Їх вбивали за те, що вони були українцями» (відео)
Embed
Братська могила цивільних у Бучі. «Їх вбивали за те, що вони були українцями» (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG