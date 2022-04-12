Байден уперше назвав «геноцидом» війну Путіна проти України

Президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Як повідомляє CNN, звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид».

«Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій (автомобільний – ред.) бак, все це не має залежати від того, чи оголосить диктатор війну і чи вчинить геноцид на половину світу. Щоб допомогти впоратися з цим подорожчанням Путіна, я ухвалив постачання одного мільйона барелів на день зі стратегічного нафтового запасу», – сказав американський президент.

Дотепер Байден не називав те, що відбувається в Україні, геноцидом. Його помічники, зокрема, радник із питань національної безпеки Джейк Салліван, також стверджували, що «не бачать, щоб рівень систематичного позбавлення життя українського народу зростав до рівня геноциду».

Тиждень тому, 5 квітня, держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву у проведенні «навмисної кампанії» звірств у Бучі під Києвом.