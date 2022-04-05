Блінкен звинуватив Росію у проведенні «навмисної кампанії» звірств у Бучі

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Москву у проведенні «навмисної кампанії» звірств у Бучі під Києвом.

«Те, що ми бачили в Бучі, не є випадковим актом злочинного підрозділу. Це навмисна кампанія: вбивати, катувати, ґвалтувати, чинити звірства. Повідомлення більш ніж заслуговують довіри, докази відкриті для світу», – сказав Блінкен журналістам 5 квітня перед від’їздом на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.

5 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.