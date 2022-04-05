Російські військові в Бучі намагалися спалити тіла 6 вбитих цивільних – Офіс генпрокурора

Російські військові у Бучі намагалися спалити тіла шістьох вбитих цивільних українців, повідомляє Офіс генерального прокурора та додає, що за цим фактом вже порушене і розслідується кримінальне провадження.

«Під час слідчих дій встановлено, що на тілах загиблих є сліди насильницької смерті й катувань. На місці працюють прокурори Бучанської окружної та Київської обласної прокуратур спільно з працівниками поліції. Вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Досудове розслідування триває», – зазначають в ОГП.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних.

Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.

5 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російських військових, які чинили звірства у Бучі на Київщині, знову повертають в Україну.