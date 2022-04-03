МЗС України: різанина в Бучі була навмисною, вимагаємо руйнівних санкцій проти Росії негайно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що влаштована російськими військовими «різанина в Бучі була навмисною», і закликав до негайних нових санкції проти Москви.

«Різанина в Бучі була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT», – написав Кулеба у твітері.

Тим часом, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у телеграмі розкритикував західних лідерів за намагання «не спровокувати росіян», щоб «не розпочалася Третя світова війна».

«Головне, щоб росіяни не образилися та не використовували… Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали? Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний жах антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, зв’язаних, знову зґвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством», – написав він.

«Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи «русский мир»? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуйте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб висловити занепокоєння і похитати головою?», – додав Подоляк.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.

Росія не коментувала повідомлення.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 2 квітня заявила, що вона «шокована звірствами в Бучі та інших містах України» і пообіцяла, що винних буде притягнуто до відповідальності.

Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Human Rights Watch у своїй доповіді заявила також про кілька звинувачень у зґвалтуваннях, два випадки страт семи жертв й інші приклади погроз і насильства проти цивільного населення.

«Випадки, які ми задокументували, становлять невимовну, навмисну жорстокість і насильство проти мирного населення України», – заявив Х’ю Вільямсон, директор HRW у Європі і Центральній Азії.

Міністерство оборони повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.