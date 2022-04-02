Мер Бучі на Київщині повідомив про сотні загиблих городян після звільнення міста від військ РФ – ЗМІ

Міський голова Бучі Київської області повідомив про сотні загиблих городян після звільнення міста від російських військових. Про це він сказав у коментарі агенції France-Presse (AFP).

«У Бучі ми вже поховали 280 людей у братських могилах», – повідомив AFP Анатолій Федорук.

За його словами, вулиці міста «завалені трупами».

Тіла розкидані на кількасот метрів, причина смерті поки невідома, повідомляє агентство AFP.

Повідомляється, що усі загиблі – в цивільному одязі, хтось лежав просто на тротуарі, дехто – біля авто чи велосипеда.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у твітері також розмістив фото, на якому зображені тіла людей і зазначив, що це фото із Бучі.

«Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені російськими солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?», – написав Подоляк.

Крім того, фотограф Михайло Палінчак у фейсбуці розмістив світлину, на якій накрите рядном, ймовірно, тіло чи тіла людей. Він вказує, що фото зроблені на Київщині, конкретного населеного пункту він не наводить.

«Мертві цивільні на узбіччі траси за 20 км від Києва, Київська область, Україна, 2 квітня 2022 року. Під ковдрою один чоловік та 2-3 мертвих оголених жінок, усіх, яких разом намагались спалити на узбіччі», – написав фотограф.

Міністерство оборони повідомило, що сьогодні Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Останніми днями війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».