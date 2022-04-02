Вся Київська область звільнена від військ РФ – Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Київщина звільнена від російських військ.

«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – повідомила Маляр у фейсбуці.

Крім того, у поліції заявили, що у визволених населених пунктах Київщини комендантська година посилена – з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня (населені пункти Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що перебували під російською окупацією та звільнені українськими силами оборони).

«У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки», – повідомили у поліції.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань через постійні обстріли. Останніми днями війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».