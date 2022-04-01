Павлюк: на Київщині від військ РФ звільнені Броварський район і більша частина Бучанського

На сьогоднішній день на Київщині повністю звільнений Броварський район і більша частина Бучанського району. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомив голова військової адміністрації Київської області Олександр Павлюк.

Пересування російських військ, за його словами, ще фіксуються у північній частині Бучанського району та більшій частині Вишгородського.

«Поки наші війська не пройдуть цю територію, тяжко говорити, бо пересування противника ми там поки що відзначаємо. Хоча наші розвідувальні підрозділи уже вийшли на Іванків, місто противником залишене», – зазначив Павлюк.

Також тривають бойові дії у трикутнику Гостомель-Буча-Ворзель.

За його словами, армія намагається максимально знищити війська агресора і не допустити їхнього виходу, тому російські підрозділи намагаються максимально швидко вийти з території. «Противник поніс великі втрати, але сили у нього ще є, тому неможливо назвати це повністю втечею. Є перегрупування, ми максимально не даємо це зробити. І ми не виключаємо, що ці війська після перегрупування можуть і далі продовжувати бойові дії, швидше за все, на сході України».

За словами Олександра Павлюка, російські війська під час відходу забирають у цивільного населення награбовані автомобілі та майно. «Завантажують максимально на свій транспорт і намагаються вивезти. У багатьох питаннях вони дійсно створюють вивідні смуги забезпечення і не дають нам повністю їх знищити, створюють опорні лінії, тому доводиться гнати їх з боями», – зазначив голова військової адміністрації області.

За його словами, найважча ситуація серед звільнених населених пунктів – в Ірпені. Знищено більше 50% будівель.

Повертатися у міста можна після завершення розмінування, входу туди поліції і відповідного сигналу населенню від місцевої влади, сказав Павлюк.

Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що і Чернігів, і Київ зазнають постійних авіаційних і ракетних ударів, незважаючи на заяви Росії про нібито скорочення активності армії РФ біля цих міст.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль з огляду на заяви РФ. У Генштабі ЗСУ назвали «оманою» нібито відмову військ РФ від оточення Києва.

28 березня міський голова Ірпеня, розташованого поруч з Бучею, повідомив про звільнення міста від російських військ, але наголосив, що жителям повертатися ще не можна.