У Генштабі ЗСУ вважають «оманою» буцімто відмову військ РФ від оточення Києва

У Генштабі Збройних сил підбили підсумки 34-ої доби вторгнення РФ в Україну і звернули увагу на те, що заяви про буцімто відмову військ РФ від задуму оточити Київ можуть бути лише оманою.

«Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником. Продовжується відведення підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками, противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на східному напрямку. Водночас, так зване «відведення військ», ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва», – наголошують у Генштабі.

Українські військові рапортують:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та розташуванні військ РФ не відзначається.

У напрямку на Слов’янськ продовжується утримання займаних позицій у районі Кам’янки, Сухої Кам’янки, та заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку війська РФ нанесли авіаційні та ракетні удари по Кремінній та Маріуполі. Основні зусилля зосереджувались на взятті під контроль з боку військ РФ населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя.

На Таврійському напрямку – без змін.

На Південнобузькому напрямку війська РФ вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів ЗСУ.

«Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе. В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження», – розповіли у Генштабі.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах – без суттєвих змін.

29 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей. Про це стало відомо за підсумками переговорів української та російської делегацій у Стамбулі.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 29 березня заявив, що українські військові не зменшуватимуть своїх оборонних зусиль тільки тому, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках». Він сказав: «Ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».